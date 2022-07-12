12 июля 2022

Пермскими инновациями заинтересовались в Татарстане

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, металлургия
Пермской технологией производства заинтересовались машиностроители Татарстана Фото:

Два пермских предприятия договорились о сотрудничестве с машиностроителями Татарстана. Пермяки поставят в республику ионно-азотирующее оборудование, защищающее изделия из металла от ржавчины, а также поделятся опытом его использования при производстве сельхозтехники.

«Пермская технология вакуумно-ионного упрочнения отлично зарекомендовала себя на наших предприятиях. Также ее активно используют и пределами края, например, в Удмуртии. Задача — предложить перенять этот опыт другим регионам. Наши коллеги в Татарстане заинтересовались этим предложением, поэтому будут внедрять технологию на своих производствах», рассказал URA.RU директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов.

Ионные установки химико-технологической обработки металлов и сплавов повышают прочность металлических изделий и защищают их от коррозии. Такое оборудование выпускает в Пермском крае компания «Ионные технологии», а Краснокамский РМЗ использует его на производстве своих кормозаготовительных машин.

Ранее URA.RU сообщало, что Краснокамский РМЗ отправил комплекс сельхозтехники в Казахстан. Этим пермяки помогут местным аграриям с заготовкой кормов.

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Два пермских предприятия договорились о сотрудничестве с машиностроителями Татарстана. Пермяки поставят в республику ионно-азотирующее оборудование, защищающее изделия из металла от ржавчины, а также поделятся опытом его использования при производстве сельхозтехники. «Пермская технология вакуумно-ионного упрочнения отлично зарекомендовала себя на наших предприятиях. Также ее активно используют и пределами края, например, в Удмуртии. Задача — предложить перенять этот опыт другим регионам. Наши коллеги в Татарстане заинтересовались этим предложением, поэтому будут внедрять технологию на своих производствах», рассказал URA.RU директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов. Ионные установки химико-технологической обработки металлов и сплавов повышают прочность металлических изделий и защищают их от коррозии. Такое оборудование выпускает в Пермском крае компания «Ионные технологии», а Краснокамский РМЗ использует его на производстве своих кормозаготовительных машин. Ранее URA.RU сообщало, что Краснокамский РМЗ отправил комплекс сельхозтехники в Казахстан. Этим пермяки помогут местным аграриям с заготовкой кормов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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