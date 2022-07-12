Пермскими инновациями заинтересовались в Татарстане

13 июля 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Пермской технологией производства заинтересовались машиностроители Татарстана Фото: Илья Московец © URA.RU Два пермских предприятия договорились о сотрудничестве с машиностроителями Татарстана. Пермяки поставят в республику ионно-азотирующее оборудование, защищающее изделия из металла от ржавчины, а также поделятся опытом его использования при производстве сельхозтехники. «Пермская технология вакуумно-ионного упрочнения отлично зарекомендовала себя на наших предприятиях. Также ее активно используют и пределами края, например, в Удмуртии. Задача — предложить перенять этот опыт другим регионам. Наши коллеги в Татарстане заинтересовались этим предложением, поэтому будут внедрять технологию на своих производствах», рассказал URA.RU директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов. Ионные установки химико-технологической обработки металлов и сплавов повышают прочность металлических изделий и защищают их от коррозии. Такое оборудование выпускает в Пермском крае компания «Ионные технологии», а Краснокамский РМЗ использует его на производстве своих кормозаготовительных машин. Ранее URA.RU сообщало, что Краснокамский РМЗ отправил комплекс сельхозтехники в Казахстан. Этим пермяки помогут местным аграриям с заготовкой кормов.

Два пермских предприятия договорились о сотрудничестве с машиностроителями Татарстана. Пермяки поставят в республику ионно-азотирующее оборудование, защищающее изделия из металла от ржавчины, а также поделятся опытом его использования при производстве сельхозтехники. «Пермская технология вакуумно-ионного упрочнения отлично зарекомендовала себя на наших предприятиях. Также ее активно используют и пределами края, например, в Удмуртии. Задача — предложить перенять этот опыт другим регионам. Наши коллеги в Татарстане заинтересовались этим предложением, поэтому будут внедрять технологию на своих производствах», рассказал URA.RU директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов. Ионные установки химико-технологической обработки металлов и сплавов повышают прочность металлических изделий и защищают их от коррозии. Такое оборудование выпускает в Пермском крае компания «Ионные технологии», а Краснокамский РМЗ использует его на производстве своих кормозаготовительных машин. Ранее URA.RU сообщало, что Краснокамский РМЗ отправил комплекс сельхозтехники в Казахстан. Этим пермяки помогут местным аграриям с заготовкой кормов.