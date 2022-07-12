ЯНАО поможет с восстановлением школы в ДНР к 1 сентября

ЯНАО предоставит Волновахе строительные материалы и рабочих для восстановления школы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

ЯНАО поможет восстановить разрушенную в Волновахе школу до начала этого учебного года. Регион предоставит строительные материалы и рабочую силу, сообщили в пресс-релизе правительства ЯНАО.

«Задача — восстановить учебное заведение к 1 сентября. Округ обеспечивает строительные материалы и рабочую силу. На разрушенном объекте общей площадью 1 500 квадратных метров трудятся порядка 50 человек и техника», — рассказали в пресс-службе правительства.

Сейчас на территории школы закончили демонтажные работы, полностью убрали все, что разрушено. На втором этаже вернули электро-, тепло- и водоснабжение, на первом перешли к завершающей стадии. Строителям придется с нуля восстановить кровлю и сделать утепление, заново построить стены на этажах и поставить окна. Также рабочие благоустроят территорию учебного заведения.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение о сотрудничестве с руководителем Волновахского района Константином Зинченко. Согласно документу, Ямал поможет в восстановлении коммунальной и транспортной инфраструктуры города, разрушенной после обстрелов военными Украины и нацбатов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из основных задач тогда была названа помощь жителям Донбасса. По сообщению Минобороны РФ, России удалось предотвратить нападение на Донбасс, которое ВСУ планировали начать в марте.