Пермский депутат выложил фото, на котором топчет флаг США

Алексей Петров вспомнил, как протестовал в Кудымкаре против вторжения американцев в Ирак Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат законодательного собрания Пермского края, бизнесмен Алексей Петров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил фото 19-летней давности. Бизнесмен запечатлен на нем стоящим на флаге США у входа в свое кафе «Блюз» в городе Кудымкар.

«Кудымкар, 2003 год. Мой протест против вторжения США на Ирак», — подписал фотографию Петров. В комментариях к посту подписчики поинтересовались у депутата, не угрожали ли ему после такого флешмоба. На что тот ответил, что угрозы ему не высказывали, но «рекомендовали убрать, подумать о себе и бизнесе».

Петров возглавляет компанию «Маркетинг» и является ее единственным учредителем. Ему принадлежат несколько кафе, ресторан и магазины в Коми-Пермяцком округе и Перми. Также бизнесмен занимается производством мясной продукции, различных полуфабрикатов и сыра.

В краевом парламенте Петров представляет фракцию «Единая Россия» (избирательный округ №29) и является одним из самых богатых депутатов заксобрания. Его доход по итогам 2021 года превысил 116 млн рублей. США, а также их союзники вторглись в Ирак в 2003 году с целью свержения правительства тогдашнего лидера Ирака Саддама Хусейна. Затяжной конфликт длился несколько лет и завершился лишь в 2011 году.