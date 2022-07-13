Племянницы главы ММК проиграли суд сыну экс-губернатора

Суд встал на сторону Дубровского-младшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочери Сергея Рашникова, умершего брата основного совладельца Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова, проиграли суд сыну челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, Александру. Это следует из базы судебных дел. Племянницы добивались отмены сделки по продаже Дубровскому-младшему пакета акций компании «Профит» и были готовы вернуть сыну бывшего главы региона аванс в миллион рублей.

«Судебное заседание завершено. В иске отказать полностью», — указано в базе данных Арбитражного суда Челябинской области. Резолютивная часть будет опубликована позже.

Дубровский-младший в 2018 году купил принадлежавший Сергею Рашникову пакет акций компании «Профит». Затем он передал часть акций сестре Анне, а та, в свою очередь, решила продать актив стороннему лицу за 210 млн рублей. В апреле 2019 года Сергей Рашников умер. Его дочери, как наследницы, подали на Дубровского-младшего в суд, требуя отменить сделку. К иску также присоединилась их мать.

В пресс-службе ММК заявили, что речь идет о частной истории и процессы не комментируют. Представители Дубровских от контактов со СМИ отказываются.