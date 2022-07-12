12 июля 2022

В Перми утонул 11-летний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Утонувший сирийский мальчик-беженец
Мальчик утонул на Мотовилихинском пруду Фото:

В Перми на Мотовилихинском пруду утонул 11-летний мальчик. Информацию о случившемся сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что трагедия произошла днем, когда ребенок плавал в Мотовилихинском пруду. Подробности случившегося пока неизвестны.

Корреспондент URA.RU направил запросы в краевой минздрав и пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о трагической гибели школьника. В селе Никулино (Пермский край) утонул 15-летний подросток.

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В Перми на Мотовилихинском пруду утонул 11-летний мальчик. Информацию о случившемся сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. Известно, что трагедия произошла днем, когда ребенок плавал в Мотовилихинском пруду. Подробности случившегося пока неизвестны. Корреспондент URA.RU направил запросы в краевой минздрав и пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о трагической гибели школьника. В селе Никулино (Пермский край) утонул 15-летний подросток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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