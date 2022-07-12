В Перми утонул 11-летний ребенок

Мальчик утонул на Мотовилихинском пруду
В Перми на Мотовилихинском пруду утонул 11-летний мальчик. Информацию о случившемся сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
Известно, что трагедия произошла днем, когда ребенок плавал в Мотовилихинском пруду. Подробности случившегося пока неизвестны.
Корреспондент URA.RU направил запросы в краевой минздрав и пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю. На момент публикации материала ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало о трагической гибели школьника. В селе Никулино (Пермский край) утонул 15-летний подросток.
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