В Пермском крае утонул 15-летний подросток

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Дачные участки. Курган, пирс, озеро, водоем, природа
Обстоятельства гибели подростка выясняют следователи Фото:

В селе Никулино (Пермский край) сегодня утонул 15-летний подросток. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

«Днем 12 июля в селе Никулино утонул 15-летний ребенок. В село выехала следственная группа», — говорится в официальном паблике Добрянской независимой газеты «Зори плюс» в соцсети «Вконтакте». Подросток окончил 8-й класс местной школы. Односельчане отзываются о нем как о добром мальчике, который активно участвовал в школьной жизни и жизни села.

Ранее URA.RU сообщало о гибели на воде 12-летней девочки, утонувшей во время купания на реке Ирень. Также 12-летняя девочка утонула в реке Чусовой в пермской деревне Мульково. Ее сестра-близнец до этой трагедии была жестоко убита насильником.

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В селе Никулино (Пермский край) сегодня утонул 15-летний подросток. Обстоятельства трагедии выясняют следователи. «Днем 12 июля в селе Никулино утонул 15-летний ребенок. В село выехала следственная группа», — говорится в официальном паблике Добрянской независимой газеты «Зори плюс» в соцсети «Вконтакте». Подросток окончил 8-й класс местной школы. Односельчане отзываются о нем как о добром мальчике, который активно участвовал в школьной жизни и жизни села. Ранее URA.RU сообщало о гибели на воде 12-летней девочки, утонувшей во время купания на реке Ирень. Также 12-летняя девочка утонула в реке Чусовой в пермской деревне Мульково. Ее сестра-близнец до этой трагедии была жестоко убита насильником.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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