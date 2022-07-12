В Пермском крае утонул 15-летний подросток

Обстоятельства гибели подростка выясняют следователи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Никулино (Пермский край) сегодня утонул 15-летний подросток. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

«Днем 12 июля в селе Никулино утонул 15-летний ребенок. В село выехала следственная группа», — говорится в официальном паблике Добрянской независимой газеты «Зори плюс» в соцсети «Вконтакте». Подросток окончил 8-й класс местной школы. Односельчане отзываются о нем как о добром мальчике, который активно участвовал в школьной жизни и жизни села.

Ранее URA.RU сообщало о гибели на воде 12-летней девочки, утонувшей во время купания на реке Ирень. Также 12-летняя девочка утонула в реке Чусовой в пермской деревне Мульково. Ее сестра-близнец до этой трагедии была жестоко убита насильником.