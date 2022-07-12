Генпрокуратура вмешалась в скандал со срывом ремонта школы в ХМАО

13 июля 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Гимназию №6 в Лангепасе не могут ввести в эксплуатацию уже четвертый год Фото: Анна Майорова © URA.RU В Лангепасе (ХМАО) родители потребовали Генпрокуратуру РФ устроить проверку проблемной реконструкции гимназии №6. Школу не могут ввести в эксплуатацию уже четвертый год. Об этом URA.RU рассказали сами родители. «Мы отправили коллективное обращение родителей и учителей в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Мое письмо зарегистрировано. Сейчас ждем ответа», — рассказала корреспонденту URA.RU мама одного из учеников Елена Базилевич. Копия обращения есть в распоряжении агентства. При этом по словам родителей, после их обращения в Генпрокуратуру в гимназии уже побывала некая делегация с проверкой. «Пару дней назад приехала большая свита в гимназию, и это видели люди. Я так поняла, наверное, спустили [Генпрокуратура] эту информацию [обращение родителей] в окружную прокуратуру. Раз они засуетились, значит что-то подействовало», — рассказала на правах анонимности другая мама ученика средних классов гимназии №6. Корреспондент URA.RU направил запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ из надзорного ведомства не поступил. При этом в администрации Лангепаса на запрос агентства по ситуации со срывом реконструкции гимназии также до сих пор не ответили. Ранее URA.RU рассказывало, что гимназию №6 в Лангепасе закрыли на реконструкцию еще в 2019 году, а детей временно перевели в соседнюю школу. Сдачу объекта неоднократно переносили. Родители ждали, что к грядущему 1 сентября школьники пойдут учиться в новое здание, но сроки ввода в эксплуатацию здания вновь под угрозой срыва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Лангепасе (ХМАО) родители потребовали Генпрокуратуру РФ устроить проверку проблемной реконструкции гимназии №6. Школу не могут ввести в эксплуатацию уже четвертый год. Об этом URA.RU рассказали сами родители. «Мы отправили коллективное обращение родителей и учителей в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. Мое письмо зарегистрировано. Сейчас ждем ответа», — рассказала корреспонденту URA.RU мама одного из учеников Елена Базилевич. Копия обращения есть в распоряжении агентства. При этом по словам родителей, после их обращения в Генпрокуратуру в гимназии уже побывала некая делегация с проверкой. «Пару дней назад приехала большая свита в гимназию, и это видели люди. Я так поняла, наверное, спустили [Генпрокуратура] эту информацию [обращение родителей] в окружную прокуратуру. Раз они засуетились, значит что-то подействовало», — рассказала на правах анонимности другая мама ученика средних классов гимназии №6. Корреспондент URA.RU направил запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации материала ответ из надзорного ведомства не поступил. При этом в администрации Лангепаса на запрос агентства по ситуации со срывом реконструкции гимназии также до сих пор не ответили. Ранее URA.RU рассказывало, что гимназию №6 в Лангепасе закрыли на реконструкцию еще в 2019 году, а детей временно перевели в соседнюю школу. Сдачу объекта неоднократно переносили. Родители ждали, что к грядущему 1 сентября школьники пойдут учиться в новое здание, но сроки ввода в эксплуатацию здания вновь под угрозой срыва.