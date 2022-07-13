Названо время, когда курганцы смогут увидеть суперлуние

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Разное. Курган, крест, утки, луна, ночь, погост, вечер
Курганцам рассказали, в какое время можно увидеть суперлуние Фото:

Жители Кургана в ночь с 13 на 14 июля смогут увидеть редкое астрономическое явление — суперлуние. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры физики курганского госуниверситета Людмила Говоркова.

«Сам факт суперлуния — это совпадение двух явлений: полнолуния и прохождения Луной перигея, то есть ближайшей точки к Земле. Луна эту точку прошла уже сегодня днем, но в настоящее время находится в ее близи. Поэтому сегодня, с момента ее восхода, курганцы могут наблюдать это явление. Благо, погода и безоблачное небо это позволяют.», — сообщает Говоркова.

По данным Gismeteo, восход луны в Кургане произойдет в 21:47 13 июля, а заход — в 3:59 14 июля. В течение вечера и всей ночи курганцев ждет ясная безоблачная погода.

Ранее URA.RU писало, какие три важные астрономические явления произойдут в 2022 году. Осенью и зимой Землю ждет сближение с двумя планетами — Юпитером и Марсом, а в октябре Луна частично закроет Солнце.

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Жители Кургана в ночь с 13 на 14 июля смогут увидеть редкое астрономическое явление — суперлуние. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры физики курганского госуниверситета Людмила Говоркова. «Сам факт суперлуния — это совпадение двух явлений: полнолуния и прохождения Луной перигея, то есть ближайшей точки к Земле. Луна эту точку прошла уже сегодня днем, но в настоящее время находится в ее близи. Поэтому сегодня, с момента ее восхода, курганцы могут наблюдать это явление. Благо, погода и безоблачное небо это позволяют.», — сообщает Говоркова. По данным Gismeteo, восход луны в Кургане произойдет в 21:47 13 июля, а заход — в 3:59 14 июля. В течение вечера и всей ночи курганцев ждет ясная безоблачная погода. Ранее URA.RU писало, какие три важные астрономические явления произойдут в 2022 году. Осенью и зимой Землю ждет сближение с двумя планетами — Юпитером и Марсом, а в октябре Луна частично закроет Солнце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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