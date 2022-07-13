Названо время, когда курганцы смогут увидеть суперлуние

Курганцам рассказали, в какое время можно увидеть суперлуние Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана в ночь с 13 на 14 июля смогут увидеть редкое астрономическое явление — суперлуние. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры физики курганского госуниверситета Людмила Говоркова.

«Сам факт суперлуния — это совпадение двух явлений: полнолуния и прохождения Луной перигея, то есть ближайшей точки к Земле. Луна эту точку прошла уже сегодня днем, но в настоящее время находится в ее близи. Поэтому сегодня, с момента ее восхода, курганцы могут наблюдать это явление. Благо, погода и безоблачное небо это позволяют.», — сообщает Говоркова.

По данным Gismeteo, восход луны в Кургане произойдет в 21:47 13 июля, а заход — в 3:59 14 июля. В течение вечера и всей ночи курганцев ждет ясная безоблачная погода.

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