Utair запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Красноярск

Авиакомпания Utair ввела новый прямой рейс из Ханты-Мансийска в Красноярск. Также компания увеличила число рейсов Екатеринбург и Омск. Об этом сказано на сайте авиакомпании.
«Этим летом Utair ввел новый рейс Ханты-Мансийск — Красноярск. Также авиакомпания увеличила частоту полетов из Ханты-Мансийска в Екатеринбург и Омск и возобновила рейс в Нягань», — сказано в сообщении авиакомпании.
Согласно опубликованному расписанию, новый рейс в Красноярск будет отправляться по четвергам и пятницам. Цена билета составит от 3 685 рублей.
Ранее URA.RU писало, что Utair открывает новый рейс из Сургута в Киргизию. Перелет из Сургута в Бишкек займет чуть более 3 часов, цена билета туда и обратно составит около 23 тысяч.
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