12 июля 2022

Utair запустила прямые рейсы из Ханты-Мансийска в Красноярск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр, посадка на рейс
Также возобновлен прямой рейс в Нягань Фото:

Авиакомпания Utair ввела новый прямой рейс из Ханты-Мансийска в Красноярск. Также компания увеличила число рейсов Екатеринбург и Омск. Об этом сказано на сайте авиакомпании.

«Этим летом Utair ввел новый рейс Ханты-Мансийск — Красноярск. Также авиакомпания увеличила частоту полетов из Ханты-Мансийска в Екатеринбург и Омск и возобновила рейс в Нягань», — сказано в сообщении авиакомпании.

Согласно опубликованному расписанию, новый рейс в Красноярск будет отправляться по четвергам и пятницам. Цена билета составит от 3 685 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Utair открывает новый рейс из Сургута в Киргизию. Перелет из Сургута в Бишкек займет чуть более 3 часов, цена билета туда и обратно составит около 23 тысяч.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Авиакомпания Utair ввела новый прямой рейс из Ханты-Мансийска в Красноярск. Также компания увеличила число рейсов Екатеринбург и Омск. Об этом сказано на сайте авиакомпании. «Этим летом Utair ввел новый рейс Ханты-Мансийск — Красноярск. Также авиакомпания увеличила частоту полетов из Ханты-Мансийска в Екатеринбург и Омск и возобновила рейс в Нягань», — сказано в сообщении авиакомпании. Согласно опубликованному расписанию, новый рейс в Красноярск будет отправляться по четвергам и пятницам. Цена билета составит от 3 685 рублей. Ранее URA.RU писало, что Utair открывает новый рейс из Сургута в Киргизию. Перелет из Сургута в Бишкек займет чуть более 3 часов, цена билета туда и обратно составит около 23 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...