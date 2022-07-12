12 июля 2022

В ХМАО в ДТП пострадали 3 человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жесткое ДТП на трассе «Нижневартовск — Радужный

На автодороге «Нижневартовск — Радужный» в результате ДТП пострадали три человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Около 10.30, на 31-м километре автодороги „Нижневартовск — Радужный“, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем „ГАЗ“ (грузовой фургон), совершил наезд на стоящее транспортное средство „ГАЗ Валдай“ под управлением мужчины 1978 года рождения», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ведомства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель фургона и два его пассажира, мужчины 1970 и 1989 годов рождения, получили травмы.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на трассе, ведущей из Сургута в Нижневартовск. По данным полиции водитель автомобиля «Daewoo» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Opel». В результате ДТП два пассажира корейского автомобиля от полученных травм скончались на месте.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

На автодороге «Нижневартовск — Радужный» в результате ДТП пострадали три человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 10.30, на 31-м километре автодороги „Нижневартовск — Радужный“, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем „ГАЗ“ (грузовой фургон), совершил наезд на стоящее транспортное средство „ГАЗ Валдай“ под управлением мужчины 1978 года рождения», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ведомства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель фургона и два его пассажира, мужчины 1970 и 1989 годов рождения, получили травмы. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на трассе, ведущей из Сургута в Нижневартовск. По данным полиции водитель автомобиля «Daewoo» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Opel». В результате ДТП два пассажира корейского автомобиля от полученных травм скончались на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...