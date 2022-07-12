В ХМАО в ДТП пострадали 3 человека. Видео

13 июля 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Жесткое ДТП на трассе «Нижневартовск — Радужный Пресс-служба УМВД по ХМАО На автодороге «Нижневартовск — Радужный» в результате ДТП пострадали три человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 10.30, на 31-м километре автодороги „Нижневартовск — Радужный“, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем „ГАЗ“ (грузовой фургон), совершил наезд на стоящее транспортное средство „ГАЗ Валдай“ под управлением мужчины 1978 года рождения», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ведомства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель фургона и два его пассажира, мужчины 1970 и 1989 годов рождения, получили травмы. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на трассе, ведущей из Сургута в Нижневартовск. По данным полиции водитель автомобиля «Daewoo» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Opel». В результате ДТП два пассажира корейского автомобиля от полученных травм скончались на месте.

На автодороге «Нижневартовск — Радужный» в результате ДТП пострадали три человека. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 10.30, на 31-м километре автодороги „Нижневартовск — Радужный“, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем „ГАЗ“ (грузовой фургон), совершил наезд на стоящее транспортное средство „ГАЗ Валдай“ под управлением мужчины 1978 года рождения», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ведомства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель фургона и два его пассажира, мужчины 1970 и 1989 годов рождения, получили травмы. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на трассе, ведущей из Сургута в Нижневартовск. По данным полиции водитель автомобиля «Daewoo» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Opel». В результате ДТП два пассажира корейского автомобиля от полученных травм скончались на месте.