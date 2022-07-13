Лагерь, рассчитанный на 180 детей, продается за 60 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае продается детский лагерь, рассчитанный на 180 детей. Цена актива — 60 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Продается детский лагерь, состоящий из комплекса зданий на участке площадью 35 га. Находится в 10 км. от Лысьвы, в живописном месте, окруженном лесом и прудом. На территории расположены 3 двухэтажных детских спальных корпуса, площадью по 700 кв. м., столовая-клуб, гостиница, баня, пляж с площадкой для волейбола, катамаранами, беседками, мангальными зонами», указано в объявлении.

Также уточняется, что комплекс оборудован водопроводом от скважины, газовой котельной и очистными сооружениями. В лагере проведен капитальный ремонт, есть интернет и пожарная сигнализация. Объект с 2021 года включен в реестр детских оздоровительных лагерей, имеет все нужные лицензии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми за 135 миллионов рублей продается супердача со своим лесом и озером. Имение с жилой площадью 555 кв. м находится на юго-западе города, в районе аэропорта.