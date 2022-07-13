13 июля 2022

В Пермском крае за 60 миллионов продается детский лагерь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь
Лагерь, рассчитанный на 180 детей, продается за 60 миллионов рублей Фото:

В Пермском крае продается детский лагерь, рассчитанный на 180 детей. Цена актива — 60 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

«Продается детский лагерь, состоящий из комплекса зданий на участке площадью 35 га. Находится в 10 км. от Лысьвы, в живописном месте, окруженном лесом и прудом. На территории расположены 3 двухэтажных детских спальных корпуса, площадью по 700 кв. м., столовая-клуб, гостиница, баня, пляж с площадкой для волейбола, катамаранами, беседками, мангальными зонами», указано в объявлении.

Также уточняется, что комплекс оборудован водопроводом от скважины, газовой котельной и очистными сооружениями. В лагере проведен капитальный ремонт, есть интернет и пожарная сигнализация. Объект с 2021 года включен в реестр детских оздоровительных лагерей, имеет все нужные лицензии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми за 135 миллионов рублей продается супердача со своим лесом и озером. Имение с жилой площадью 555 кв. м находится на юго-западе города, в районе аэропорта.

Лагерь, окруженный лесом и прудом, находится в 10 километрах от Лысьвы
Фото:

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В Пермском крае продается детский лагерь, рассчитанный на 180 детей. Цена актива — 60 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито». «Продается детский лагерь, состоящий из комплекса зданий на участке площадью 35 га. Находится в 10 км. от Лысьвы, в живописном месте, окруженном лесом и прудом. На территории расположены 3 двухэтажных детских спальных корпуса, площадью по 700 кв. м., столовая-клуб, гостиница, баня, пляж с площадкой для волейбола, катамаранами, беседками, мангальными зонами», указано в объявлении. Также уточняется, что комплекс оборудован водопроводом от скважины, газовой котельной и очистными сооружениями. В лагере проведен капитальный ремонт, есть интернет и пожарная сигнализация. Объект с 2021 года включен в реестр детских оздоровительных лагерей, имеет все нужные лицензии. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми за 135 миллионов рублей продается супердача со своим лесом и озером. Имение с жилой площадью 555 кв. м находится на юго-западе города, в районе аэропорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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