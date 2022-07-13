Госдеп США назвал новый предмет санкций против России

13 июля 2022 в 19:53 Размер текста - 17 +

Дальнейшее отключение банков РФ от системы SWIFT может быть поддержано Европой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Более сильное давления на российский финансовый сектор может стать предметом новых антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус. «Новые ограничения против российских банков, являются одним из возможностей, а также механизмом, который мы можем использовать для давления на Россию», — приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что дальнейшее отключение банков РФ от системы SWIFT возможно будет поддержано Европой. Ранее URA.RU сообщало, что за последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства финансов США. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы. США стали замораживать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «объявил войну всему русскому миру».

Более сильное давления на российский финансовый сектор может стать предметом новых антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус. «Новые ограничения против российских банков, являются одним из возможностей, а также механизмом, который мы можем использовать для давления на Россию», — приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что дальнейшее отключение банков РФ от системы SWIFT возможно будет поддержано Европой. Ранее URA.RU сообщало, что за последние 100 дней США заморозили 330 миллиардов долларов российских активов. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства финансов США. Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы. США стали замораживать активы РФ после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В Центробанке РФ заявили, что международные резервы России сократились почти на 40 миллиардов долларов. Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что половина активов Центробанка сейчас заморожена. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «объявил войну всему русскому миру».