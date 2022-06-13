ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка

14 июня 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы. В Сбербанке поделились с агентством «Прайм», что банк работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчетами. В МКБ заверили, что операции внутри РФ будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке также сказали, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы. В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT кредитные организации, против которых ранее были введены санкции. В список вошли банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы. В Сбербанке поделились с агентством «Прайм», что банк работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчетами. В МКБ заверили, что операции внутри РФ будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке также сказали, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы. В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT кредитные организации, против которых ранее были введены санкции. В список вошли банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине.