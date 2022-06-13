13 июня 2022

ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка

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Виды города. Курган, сбербанк, банкомат, банковская карта, платежная система мир, банковские операции, кредитная карта, получение денег, кредитка
Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы.

В Сбербанке поделились с агентством «Прайм», что банк работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчетами. В МКБ заверили, что операции внутри РФ будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке также сказали, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.

В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT кредитные организации, против которых ранее были введены санкции. В список вошли банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине.

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Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от межбанковской системы SWIFT. Представители банков сообщили, что к такому сценарию они были готовы. В Сбербанке поделились с агентством «Прайм», что банк работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет текущей ситуации с международными расчетами. В МКБ заверили, что операции внутри РФ будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке также сказали, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы. В начале марта Евросоюз отключил от международной межбанковской системы SWIFT кредитные организации, против которых ранее были введены санкции. В список вошли банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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