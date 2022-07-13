Задержанному ФСБ челябинскому депутату добавили статью об оружии

В доме народного избранника обнаружили винтовочные патроны (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Центральный районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении депутата Курчатовского районного совета Вячеслава Ершова, обвиняемого в даче взятки сотруднику Главного управления области и задержанного сотрудниками ФСБ. В окончательном обвинении ему также вменили незаконное хранение боеприпасов. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-центре прокуратуры региона.

«По данным следствия, обвиняемый в марте 2022 года передал взятку сотруднику ГКУ „Управление лесничествами Челябинской области“ (является структурой ГУ лесами Челябинской области) в размере 50 тыс. рублей за отражение в актах осмотра территории лесных участков заведомо недостоверных сведений об отсутствии капитальных сооружений и соответствии условий использования участков договорам аренды. Кроме того, в период с 2018 по 2022 год он приобрел и незаконно хранил по месту жительства пять боевых винтовочных патронов», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В ходе следствия судом наложен арест на дом обвиняемого площадью 375 кв. метров стоимостью 6,4 млн рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ по Челябинской области. По данным URA.RU, Ершов признал вину в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), но не признал вину в хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Также народного избранника проверяли на причастность к исчезновению в 2002 году студентки Валерии Елисеевой. Ершов дважды прошел проверку на полиграфе, однако прибор никак не указал на его вину в произошедшем. Сейчас депутат, первоначально отправленный в СИЗО, находится под домашним арестом.