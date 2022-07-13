В полиции проводят проверку инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Беременная жительница Екатеринбурга Ксения пожаловалась на охранников скандального БЦ «Манхеттен», которые ответили грубостью, когда ее автомобиль застрял под шлагбаумом. Об этом сообщила сама пострадавшая.

«Я нажала на звонок, шлагбаум открылся, я поехала. Потом он закрылся и ударил меня по капоту. Я выскочила — он продолжает бить. Я пыталась рукой его удержать, но он тяжелый. У меня истерика началась», — рассказала екатеринбурженка порталу Е1, отметив, что охранника на месте не было.

Однако после того, как машина закрыла въезд на территорию бизнес-центра, застряв под шлагбаумом, охранники подошли к девушке и начали убеждать, что она попыталась открыть шлагбаум неправильно. Она написала заявление в полицию и посчитала, что машина, поцарапанная шлагбаумом, получила ущерб на десятки тысяч. Также она сообщила о грубости охранников, которые, на ее взгляд, вели себя непрофессионально.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что заявление девушки поступило в ОП №1. Там проведут проверку, по результатам которой примут соответствующее решение. Директор управляющей компании «Кировская» Михаил Ярошевский в разговоре с журналистом URA.RU сообщил, что ничего не знает об инциденте с девушкой.

Ранее в бизнес-центре «Манхэттен» жаловались на рейдерские захваты, которые проходят с осени 2021 года. Предполагаемые «захватчики» якобы любыми способами пытаются завладеть площадями здания.