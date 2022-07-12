В ХМАО вводят ограничения движения по мосту через Обь

Из-за масштабного ремонта автодорожного моста через Обь в районе Сургута автомобилистов ждут ограничения при движении по мосту. Об этом сообщает telegram-канал «Северавтодор».
«На период производства работ предусмотрено сужение полос движения в обоих направлениях до 3 метров. Движение транспорта шириной более 2,8 метров будет осуществляться реверсивно в ночное время с 23.00 до 6.00», — сообщается в telegram-канале. Также по мосту будет запрещено движение транспорта общей массой более 50 тонн.
Ремонтные работы проводит АО «ГК «Северавтодор». Первый этап работ, по правой стороне моста, начнется 15 июля, завершение планируется не позднее 31 октября.
Согласно контракту, запланированы: замена асфальтового покрытия, проведение гидроизоляционных работ, очистка железной основы моста и замена металлических ограждений. Полностью работы будут идти до 31 августа 2023 года.
Ранее URA.RU рассказало о начале строительства второго моста через Обь. Его строительство обойдется федеральному и региональному бюджетам в 70 млрд рублей.
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