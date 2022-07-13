Премьер Чехии объяснил, почему санкции ЕС не коснутся газа из РФ

14 июля 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

Ограничения на поставки газа из РФ не попадут в новый пакет санкций ЕС Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ограничения на поставки газа из России не попадут в очередной пакет санкций со стороны Европейского союза, так как новые меры должны оказать негативное влияние на РФ, а не на страны вводящие санкции, которые зависят от российского газа. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. В интервью агентству Reuters, чешский премьер пояснил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России. По его словам, он будет включать запрет на импорт золота из РФ, расширенный список запрещенных к экспорту в РФ товаров двойного назначения, а также очередные меры в отношении ряда физических лиц. Он уточнил, что ограничения на импорт российского природного газа в очередной пакет не войдут. «Я думаю, что он [газ] не будет там, потому что ряд стран зависит от российского газа», — сказал премьер. Он добавил, что Чехия делает все, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов, однако полной независимости в ближайшее время однозначно не получится добиться. По его словам, новый пакет санкций должен оказать негативное влияние на РФ, а не на страны вводящие санкции. Поэтому ограничения на газ ввести достаточно сложно, констатировал политик. «Что определенно проблематично — это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», — отметил Фиала. Западные страны усилили санкционное давление на Россию в ответ на проведение спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ отмечали, что антироссийские ограничения имеют негативный эффект для самих западных стран. Например, в США рекордно выросла инфляция, а страны Европы столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ограничения на поставки газа из России не попадут в очередной пакет санкций со стороны Европейского союза, так как новые меры должны оказать негативное влияние на РФ, а не на страны вводящие санкции, которые зависят от российского газа. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. В интервью агентству Reuters, чешский премьер пояснил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России. По его словам, он будет включать запрет на импорт золота из РФ, расширенный список запрещенных к экспорту в РФ товаров двойного назначения, а также очередные меры в отношении ряда физических лиц. Он уточнил, что ограничения на импорт российского природного газа в очередной пакет не войдут. «Я думаю, что он [газ] не будет там, потому что ряд стран зависит от российского газа», — сказал премьер. Он добавил, что Чехия делает все, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов, однако полной независимости в ближайшее время однозначно не получится добиться. По его словам, новый пакет санкций должен оказать негативное влияние на РФ, а не на страны вводящие санкции. Поэтому ограничения на газ ввести достаточно сложно, констатировал политик. «Что определенно проблематично — это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», — отметил Фиала. Западные страны усилили санкционное давление на Россию в ответ на проведение спецоперации РФ по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ отмечали, что антироссийские ограничения имеют негативный эффект для самих западных стран. Например, в США рекордно выросла инфляция, а страны Европы столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом.