Клава Кока выпустила максимально личный трек. «У меня получилось передать эмоции». Видео

14 июля 2022 в 02:36 Размер текста - 17 +

У певицы вышел фит с Мари Краймбрери Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) призналась, что ее новая песня «Шкура», вышедшая ночью 14-го июля, максимально личная. Исполнительница поделилась переживаниями от выхода новой песни в своем telegram-канале. «Если честно я волнуюсь, потому что это — максимально личный трек. В этой песне самые жесткие куплеты за всю историю моего творчества. Поэтому послушайте», — рассказала артистка за час до выхода песни. Клава Кока призналась, что выпустила песню, о которой ее просили фанаты. «Надеюсь, вам понравится [песня]. Потому что вы просили такую лиричную, душевную и душераздирающую песню. Мне кажется, у меня получилось передать свои эмоции», — поделилась артистка. Новый трек Коки — совместная работа с украинской певицей Мари Краймбрери (Мария Жадан). Клава еще восьмого июля раскрыла, что фит будет именно с Краймбрери. Кока призналась, что у ее подруги идеально получилось дополнить песню. «У Мари получилось усилить [трек] и дать абсолютно что-то новое. Так и сложился наш коллаб», — рассказала Клава Кока. Трек «Шкура» — история о трагичной любви. Лирический герой (вероятно, это Клава Кока — прим. ред.) песни вынужден разорвать отношения со своим партнером, потому что тот оказался неверным и выбрал нового партнера. Но главный герой не отчаивается, он понимает, что лучше нового партнера. Приводя достаточное количество доводов этому, Клава закольцовывает трек с названием. Новая песни Коки вышла в полночь 14-го июля Скрин поста Коки в соцсети «ВКонтакте»

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) призналась, что ее новая песня «Шкура», вышедшая ночью 14-го июля, максимально личная. Исполнительница поделилась переживаниями от выхода новой песни в своем telegram-канале. «Если честно я волнуюсь, потому что это — максимально личный трек. В этой песне самые жесткие куплеты за всю историю моего творчества. Поэтому послушайте», — рассказала артистка за час до выхода песни. Клава Кока призналась, что выпустила песню, о которой ее просили фанаты. «Надеюсь, вам понравится [песня]. Потому что вы просили такую лиричную, душевную и душераздирающую песню. Мне кажется, у меня получилось передать свои эмоции», — поделилась артистка. Новый трек Коки — совместная работа с украинской певицей Мари Краймбрери (Мария Жадан). Клава еще восьмого июля раскрыла, что фит будет именно с Краймбрери. Кока призналась, что у ее подруги идеально получилось дополнить песню. «У Мари получилось усилить [трек] и дать абсолютно что-то новое. Так и сложился наш коллаб», — рассказала Клава Кока. Трек «Шкура» — история о трагичной любви. Лирический герой (вероятно, это Клава Кока — прим. ред.) песни вынужден разорвать отношения со своим партнером, потому что тот оказался неверным и выбрал нового партнера. Но главный герой не отчаивается, он понимает, что лучше нового партнера. Приводя достаточное количество доводов этому, Клава закольцовывает трек с названием.