13 июля 2022

Клава Кока выпустила максимально личный трек. «У меня получилось передать эмоции». Видео

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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
У певицы вышел фит с Мари Краймбрери Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) призналась, что ее новая песня «Шкура», вышедшая ночью 14-го июля, максимально личная. Исполнительница поделилась переживаниями от выхода новой песни в своем telegram-канале.

«Если честно я волнуюсь, потому что это — максимально личный трек. В этой песне самые жесткие куплеты за всю историю моего творчества. Поэтому послушайте», — рассказала артистка за час до выхода песни.

Клава Кока призналась, что выпустила песню, о которой ее просили фанаты. «Надеюсь, вам понравится [песня]. Потому что вы просили такую лиричную, душевную и душераздирающую песню. Мне кажется, у меня получилось передать свои эмоции», — поделилась артистка.

Новый трек Коки — совместная работа с украинской певицей Мари Краймбрери (Мария Жадан). Клава еще восьмого июля раскрыла, что фит будет именно с Краймбрери. Кока призналась, что у ее подруги идеально получилось дополнить песню. «У Мари получилось усилить [трек] и дать абсолютно что-то новое. Так и сложился наш коллаб», — рассказала Клава Кока.

Трек «Шкура» — история о трагичной любви. Лирический герой (вероятно, это Клава Кока — прим. ред.) песни вынужден разорвать отношения со своим партнером, потому что тот оказался неверным и выбрал нового партнера. Но главный герой не отчаивается, он понимает, что лучше нового партнера. Приводя достаточное количество доводов этому, Клава закольцовывает трек с названием.

Новая песни Коки вышла в полночь 14-го июля

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) призналась, что ее новая песня «Шкура», вышедшая ночью 14-го июля, максимально личная. Исполнительница поделилась переживаниями от выхода новой песни в своем telegram-канале. «Если честно я волнуюсь, потому что это — максимально личный трек. В этой песне самые жесткие куплеты за всю историю моего творчества. Поэтому послушайте», — рассказала артистка за час до выхода песни. Клава Кока призналась, что выпустила песню, о которой ее просили фанаты. «Надеюсь, вам понравится [песня]. Потому что вы просили такую лиричную, душевную и душераздирающую песню. Мне кажется, у меня получилось передать свои эмоции», — поделилась артистка. Новый трек Коки — совместная работа с украинской певицей Мари Краймбрери (Мария Жадан). Клава еще восьмого июля раскрыла, что фит будет именно с Краймбрери. Кока призналась, что у ее подруги идеально получилось дополнить песню. «У Мари получилось усилить [трек] и дать абсолютно что-то новое. Так и сложился наш коллаб», — рассказала Клава Кока. Трек «Шкура» — история о трагичной любви. Лирический герой (вероятно, это Клава Кока — прим. ред.) песни вынужден разорвать отношения со своим партнером, потому что тот оказался неверным и выбрал нового партнера. Но главный герой не отчаивается, он понимает, что лучше нового партнера. Приводя достаточное количество доводов этому, Клава закольцовывает трек с названием.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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