Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока заявила, что выпустит новую лирическую песню уже 17 июля. Композиция станет совместным проектом с участницей лейбла Velvet Music Мари Краймбрери. Об этом исполнительница сообщила в соцсетях.
«У меня выйдет фит (совместная песня — прим. ред.) с Мари Краймбрери. Там такой женский дуэт. У меня очень много коллабораций, но женских нет практически, поэтому ждите», — заявила Клава Кока. Также девушка выложила фото с указанием даты релиза — 17 июля.
В первый день июля певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что вскоре выпустит новую песню. При этом последняя композиция «Бумеранг» вышла около месяца назад. Ради нее исполнительнице пришлось научиться читать рэп, а клип собрал на YouTube более пяти миллионов просмотров.
Фото: социальная сеть певицы Клавы Коки
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Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока заявила, что выпустит новую лирическую песню уже 17 июля. Композиция станет совместным проектом с участницей лейбла Velvet Music Мари Краймбрери. Об этом исполнительница сообщила в соцсетях. «У меня выйдет фит (совместная песня — прим. ред.) с Мари Краймбрери. Там такой женский дуэт. У меня очень много коллабораций, но женских нет практически, поэтому ждите», — заявила Клава Кока. Также девушка выложила фото с указанием даты релиза — 17 июля. В первый день июля певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что вскоре выпустит новую песню. При этом последняя композиция «Бумеранг» вышла около месяца назад. Ради нее исполнительнице пришлось научиться читать рэп, а клип собрал на YouTube более пяти миллионов просмотров.