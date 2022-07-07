07 июля 2022

Клава Кока раскрыла, с кем выпустит новую песню. Видео

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Ночь музыки - 2021. Екатеринбург, клава кока
Новая песня екатеринбурженки выйдет в середине июля Фото:

Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока заявила, что выпустит новую лирическую песню уже 17 июля. Композиция станет совместным проектом с участницей лейбла Velvet Music Мари Краймбрери. Об этом исполнительница сообщила в соцсетях.

«У меня выйдет фит (совместная песня — прим. ред.) с Мари Краймбрери. Там такой женский дуэт. У меня очень много коллабораций, но женских нет практически, поэтому ждите», — заявила Клава Кока. Также девушка выложила фото с указанием даты релиза — 17 июля.

В первый день июля певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что вскоре выпустит новую песню. При этом последняя композиция «Бумеранг» вышла около месяца назад. Ради нее исполнительнице пришлось научиться читать рэп, а клип собрал на YouTube более пяти миллионов просмотров.

Фото:

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Уроженка Екатеринбурга певица Клава Кока заявила, что выпустит новую лирическую песню уже 17 июля. Композиция станет совместным проектом с участницей лейбла Velvet Music Мари Краймбрери. Об этом исполнительница сообщила в соцсетях. «У меня выйдет фит (совместная песня — прим. ред.) с Мари Краймбрери. Там такой женский дуэт. У меня очень много коллабораций, но женских нет практически, поэтому ждите», — заявила Клава Кока. Также девушка выложила фото с указанием даты релиза — 17 июля. В первый день июля певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) сообщила, что вскоре выпустит новую песню. При этом последняя композиция «Бумеранг» вышла около месяца назад. Ради нее исполнительнице пришлось научиться читать рэп, а клип собрал на YouTube более пяти миллионов просмотров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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