Арестович назвал условие для начала контрнаступления Украины

14 июля 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Украине не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин, считает Алексей Арестович Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине для противостояния с Россией в ходе спецоперации не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин, российская армия до сих пор превосходит ВСУ по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает. Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович. «Нам [Украине] не хватает мобильных систем ПВО <…> и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — отметил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Он отметил, что ВС РФ превосходят ВСУ по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии. По его словам, Украина будет готова к контрнаступлению только после поставок такого вида вооружения. Ранее сообщалось, что в Офисе Зеленского выступили с жестким заявлением к белорусам. Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что если Белоруссия решит принять участие в российской спецоперации на Украине, то украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой». Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

Украине для противостояния с Россией в ходе спецоперации не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин, российская армия до сих пор превосходит ВСУ по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает. Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович. «Нам [Украине] не хватает мобильных систем ПВО <…> и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — отметил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Он отметил, что ВС РФ превосходят ВСУ по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии. По его словам, Украина будет готова к контрнаступлению только после поставок такого вида вооружения. Ранее сообщалось, что в Офисе Зеленского выступили с жестким заявлением к белорусам. Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что если Белоруссия решит принять участие в российской спецоперации на Украине, то украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой». Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».