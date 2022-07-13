13 июля 2022

Арестович назвал условие для начала контрнаступления Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, зенитная пушка, пво, противовоздушная оборона
Украине не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин, считает Алексей Арестович Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине для противостояния с Россией в ходе спецоперации не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин, российская армия до сих пор превосходит ВСУ по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает. Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович.

«Нам [Украине] не хватает мобильных систем ПВО <…> и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — отметил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Он отметил, что ВС РФ превосходят ВСУ по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии. По его словам, Украина будет готова к контрнаступлению только после поставок такого вида вооружения.

Ранее сообщалось, что в Офисе Зеленского выступили с жестким заявлением к белорусам. Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что если Белоруссия решит принять участие в российской спецоперации на Украине, то украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой».

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».

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Украине для противостояния с Россией в ходе спецоперации не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин, российская армия до сих пор превосходит ВСУ по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает. Об этом заявил советник президента Украины Алексей Арестович. «Нам [Украине] не хватает мобильных систем ПВО <…> и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает», — отметил Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Он отметил, что ВС РФ превосходят ВСУ по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии. По его словам, Украина будет готова к контрнаступлению только после поставок такого вида вооружения. Ранее сообщалось, что в Офисе Зеленского выступили с жестким заявлением к белорусам. Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что если Белоруссия решит принять участие в российской спецоперации на Украине, то украинцы будут убивать белорусов «с особой злобой». Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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