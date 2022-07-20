20 июля 2022

Свердловчанин на жигулях протаранил магазин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лоурайдер. Заниженная тачка. Челябинск, ваз, жигули, лада, лоурайдер, заниженная тачка
ДТП произошло в Белоярской районе (архивное фото) Фото:

В селе Косулино (Белоярский городской округ, Свердловская область) автолюбитель врезался в магазин, разбив окно. Об этом сообщает группа «Екатеринбург — Серов Online» в соцсети «ВКонтакте».

«В Косулино (Свердловская область) произошло ДТП», — говорится в сообщении. В комментариях отшутились, что водитель просто перепутал педали.

Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до ОГИБДД МО МВД России Заречный, но на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало о лишенном водительских прав екатеринбуржце, который на иномарке врезался в дерево. Мужчина скончался на месте.

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В селе Косулино (Белоярский городской округ, Свердловская область) автолюбитель врезался в магазин, разбив окно. Об этом сообщает группа «Екатеринбург — Серов Online» в соцсети «ВКонтакте». «В Косулино (Свердловская область) произошло ДТП», — говорится в сообщении. В комментариях отшутились, что водитель просто перепутал педали. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до ОГИБДД МО МВД России Заречный, но на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало о лишенном водительских прав екатеринбуржце, который на иномарке врезался в дерево. Мужчина скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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