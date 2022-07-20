ДТП произошло в Белоярской районе (архивное фото)
В селе Косулино (Белоярский городской округ, Свердловская область) автолюбитель врезался в магазин, разбив окно. Об этом сообщает группа «Екатеринбург — Серов Online» в соцсети «ВКонтакте».
«В Косулино (Свердловская область) произошло ДТП», — говорится в сообщении. В комментариях отшутились, что водитель просто перепутал педали.
Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до ОГИБДД МО МВД России Заречный, но на звонок никто не ответил. Ранее URA.RU писало о лишенном водительских прав екатеринбуржце, который на иномарке врезался в дерево. Мужчина скончался на месте.
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