19 июля 2022

Екатеринбуржец без прав на иномарке врезался в дерево и погиб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржец за рулем иномарки вылетел в кювет и врезался в дерево Фото:

Житель Екатеринбурга без водительских прав за рулем иномарки Renault Sandero не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец.

«Мужчина ехал по Сибирскому тракту, вылетел на обочину и врезался в дерево. Водитель погиб, мужчине было 22 года, у него было водительских прав», — рассказал очевидец.

ДТП произошло утром 20 июля возле станции Путевка. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП в Екатеринбурге, водитель BMW врезался в дерево, погиб один из пассажиров. Также агентство рассказывало, что в поселке Горный Щит под Екатеринбургом водитель «КАМАЗа» наехал на пешехода, мужчина скончался на месте.

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Житель Екатеринбурга без водительских прав за рулем иномарки Renault Sandero не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Мужчина ехал по Сибирскому тракту, вылетел на обочину и врезался в дерево. Водитель погиб, мужчине было 22 года, у него было водительских прав», — рассказал очевидец. ДТП произошло утром 20 июля возле станции Путевка. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП в Екатеринбурге, водитель BMW врезался в дерево, погиб один из пассажиров. Также агентство рассказывало, что в поселке Горный Щит под Екатеринбургом водитель «КАМАЗа» наехал на пешехода, мужчина скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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