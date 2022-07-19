Екатеринбуржец без прав на иномарке врезался в дерево и погиб. Фото

20 июля 2022 в 06:46 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец за рулем иномарки вылетел в кювет и врезался в дерево Фото: ИА «Ночные новости» Житель Екатеринбурга без водительских прав за рулем иномарки Renault Sandero не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Мужчина ехал по Сибирскому тракту, вылетел на обочину и врезался в дерево. Водитель погиб, мужчине было 22 года, у него было водительских прав», — рассказал очевидец. ДТП произошло утром 20 июля возле станции Путевка. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП в Екатеринбурге, водитель BMW врезался в дерево, погиб один из пассажиров. Также агентство рассказывало, что в поселке Горный Щит под Екатеринбургом водитель «КАМАЗа» наехал на пешехода, мужчина скончался на месте. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Житель Екатеринбурга без водительских прав за рулем иномарки Renault Sandero не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Мужчина скончался на месте. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил очевидец. «Мужчина ехал по Сибирскому тракту, вылетел на обочину и врезался в дерево. Водитель погиб, мужчине было 22 года, у него было водительских прав», — рассказал очевидец. ДТП произошло утром 20 июля возле станции Путевка. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП в Екатеринбурге, водитель BMW врезался в дерево, погиб один из пассажиров. Также агентство рассказывало, что в поселке Горный Щит под Екатеринбургом водитель «КАМАЗа» наехал на пешехода, мужчина скончался на месте.