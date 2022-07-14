Wall Street Journal рассказала о сделке между Украиной и Россией

Создание «коридора» для вывоза зерна включает в себя разминирование, сообщили в СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Достигнутые в Стамбуле договоренности по вопросу вывоза зерна из черноморских портов предполагают частичное разминирование и прекращение огня. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Согласно широкому соглашению, зерно можно вывозить из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов с прекращением огня… в географических пределах и с некоторым разминированием», — пишет издание, ссылаясь на источник, знакомый с переговорами. По словам другого собеседника, соглашение может быть подписано в ближайшие дни после того, как будут улажены некоторые технические детали. Однако «было бы неправильно говорить, что соглашение неизбежно», добавил источник.

Глобальная торговля зерном была осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.13 июля прошли четырехсторонние переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу». Страны Запада и сам Киев ранее обвиняли в мировом продовольственном кризисе Россию. В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблемы с поставками зерна являются следствием необдуманной политики западных лидеров. 13 июля в Стамбуле прошли переговоры, на которых стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу».