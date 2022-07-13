Текслер едет на 200-летний юбилей челябинского города

Губернатора Алексея Текслера ждут в Карабаше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 июля приедет с визитом в Карабаш, где состоится празднование 200-летия города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«В воскресенье, 17 июля, состоится рабочая поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Карабаш и Кыштым. В рамках поездки глава региона примет участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Кыштыме и пожарно-спасательной части в Карабаше, посетит ряд других объектов», — пояснили в пресс-службе главы региона.

День города в Карабаше, где расположено одно из базовых предприятия Русской медной компании, совпадает с Днем металлурга. Двойной праздник карабашцы намерены отметить с размахом: программа начнется с выставки декоративно-прикладного творчества, продолжится «Экстрим-шоу» с участниками команды мотофристайла FMX13, и музыкальными коллективами из Челябинска и Екатеринбурга. Как и год назад, приедет рэп-исполнитель Мот, который начнет выступать в 22:00, а через час всех зрителей ждет праздничный салют.