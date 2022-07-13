13 июля 2022

Текслер едет на 200-летний юбилей челябинского города

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Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, текслер алексей, воспитатель
Губернатора Алексея Текслера ждут в Карабаше Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 июля приедет с визитом в Карабаш, где состоится празднование 200-летия города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«В воскресенье, 17 июля, состоится рабочая поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Карабаш и Кыштым. В рамках поездки глава региона примет участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Кыштыме и пожарно-спасательной части в Карабаше, посетит ряд других объектов», — пояснили в пресс-службе главы региона.

День города в Карабаше, где расположено одно из базовых предприятия Русской медной компании, совпадает с Днем металлурга. Двойной праздник карабашцы намерены отметить с размахом: программа начнется с выставки декоративно-прикладного творчества, продолжится «Экстрим-шоу» с участниками команды мотофристайла FMX13, и музыкальными коллективами из Челябинска и Екатеринбурга. Как и год назад, приедет рэп-исполнитель Мот, который начнет выступать в 22:00, а через час всех зрителей ждет праздничный салют.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 июля приедет с визитом в Карабаш, где состоится празднование 200-летия города. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «В воскресенье, 17 июля, состоится рабочая поездка губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Карабаш и Кыштым. В рамках поездки глава региона примет участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Кыштыме и пожарно-спасательной части в Карабаше, посетит ряд других объектов», — пояснили в пресс-службе главы региона. День города в Карабаше, где расположено одно из базовых предприятия Русской медной компании, совпадает с Днем металлурга. Двойной праздник карабашцы намерены отметить с размахом: программа начнется с выставки декоративно-прикладного творчества, продолжится «Экстрим-шоу» с участниками команды мотофристайла FMX13, и музыкальными коллективами из Челябинска и Екатеринбурга. Как и год назад, приедет рэп-исполнитель Мот, который начнет выступать в 22:00, а через час всех зрителей ждет праздничный салют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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