Командир нацбата: Украина выбрала противника «не по зубам»

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Российская армия слишком сильный противник для Украины, считает пленный командир Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия в качестве противника в боевых действиях «не по зубам» Украине. Страна должна была разрешать конфликт с РФ путем диалога, считает пленный командир украинского нацбатальона «Медведи SS» (входит в украинский националистический полк «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в РФ) Александр Кравцов.

«Уже давно должно было все закончиться диалогом. Оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — сказал Кравцов в интервью РИА «Новости».

На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд сообщал, что Украина выбрала стратегию поражения, решив открыто вести боевые действия против российской армии, значительно превосходящей ВСУ в военном отношении.

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Россия в качестве противника в боевых действиях «не по зубам» Украине. Страна должна была разрешать конфликт с РФ путем диалога, считает пленный командир украинского нацбатальона «Медведи SS» (входит в украинский националистический полк «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в РФ) Александр Кравцов. «Уже давно должно было все закончиться диалогом. Оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — сказал Кравцов в интервью РИА «Новости». На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд сообщал, что Украина выбрала стратегию поражения, решив открыто вести боевые действия против российской армии, значительно превосходящей ВСУ в военном отношении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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