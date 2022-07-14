Командир нацбата: Украина выбрала противника «не по зубам»

Российская армия слишком сильный противник для Украины, считает пленный командир Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия в качестве противника в боевых действиях «не по зубам» Украине. Страна должна была разрешать конфликт с РФ путем диалога, считает пленный командир украинского нацбатальона «Медведи SS» (входит в украинский националистический полк «Азов», признанный экстремистской организацией и запрещенный в РФ) Александр Кравцов.

«Уже давно должно было все закончиться диалогом. Оно должно было изначально все начинаться с диалога, противник нам не по зубам», — сказал Кравцов в интервью РИА «Новости».

На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд сообщал, что Украина выбрала стратегию поражения, решив открыто вести боевые действия против российской армии, значительно превосходящей ВСУ в военном отношении.