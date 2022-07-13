В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт Макаревича

В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт группы «Машина времени», фронтменом и бессменным лидером которой является Андрей Макаревич. Информация о приостановке продаж на мероприятие, которое должно было состояться 25 сентября, появилась на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Действительно, организаторы приостановили продажу билетов на мероприятие. К сожалению, информацией о причине приостановки мы не располагаем», — сообщили URA.RU в ГЗК.
URA.RU связалось с директором касс Ильей Беловым. Он сказал, что уточнит у организатора причину приостановки. На момент публикации ответа не последовало.
Ранее Макаревич отменил концерт группы в Екатеринбурге. Причину отмены музыкант пояснять не стал.
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