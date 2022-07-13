В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт Макаревича

Приостановили продажу билетов на концерт группы «Машина времени» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске приостановили продажу билетов на концерт группы «Машина времени», фронтменом и бессменным лидером которой является Андрей Макаревич. Информация о приостановке продаж на мероприятие, которое должно было состояться 25 сентября, появилась на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Действительно, организаторы приостановили продажу билетов на мероприятие. К сожалению, информацией о причине приостановки мы не располагаем», — сообщили URA.RU в ГЗК.

URA.RU связалось с директором касс Ильей Беловым. Он сказал, что уточнит у организатора причину приостановки. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее Макаревич отменил концерт группы в Екатеринбурге. Причину отмены музыкант пояснять не стал.