Лидер «Машины времени» объявил об отмене концерта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отменили концерт группы «Машины времени», который должен был состояться 23 сентября 2022 года в ККТ «Космос». Объявление об этом появилось на сайте концертной площадки. Лидер группы Андрей Макаревич подтвердил URA.RU отмену мероприятия.
«Раз площадка написала, что будет отмена, значит будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — заявил музыкант. По какой причине мероприятие не состоится, Макаревич пояснять не стал. Получить пояснения от ККТ «Космос» URA.RU также не удалось. Автоответчик сообщил, что площадка закрыта до 1 августа.
На сайте ККТ «Космос» есть объявление о том, что концерт «Машины времени» 23 сентября не состоится
Скриншот с сайта ККТ «Космос»
При этом мероприятие все еще анонсируется на официальном сайте «Машины времени»
Скриншот сайта группы «Машины времени»
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В Екатеринбурге отменили концерт группы «Машины времени», который должен был состояться 23 сентября 2022 года в ККТ «Космос». Объявление об этом появилось на сайте концертной площадки. Лидер группы Андрей Макаревич подтвердил URA.RU отмену мероприятия. «Раз площадка написала, что будет отмена, значит будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — заявил музыкант. По какой причине мероприятие не состоится, Макаревич пояснять не стал. Получить пояснения от ККТ «Космос» URA.RU также не удалось. Автоответчик сообщил, что площадка закрыта до 1 августа. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге отменили долгожданный концерт белорусского исполнителя Макса Коржа. Он должен был пройти 25 июня на стадионе «Екатеринбург Арена». Также концерт группы Little Big, запланированный на 21 октября, не состоится из-за того, что музыкантов неофициально внесли в гастрольные стоп-листы. Артисты должны были выступать в «Екатеринбург-Экспо».