Концерт «Машины времени» должен был состояться в ДК имени Солдатова Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми отменен концерт группы «Машина времени», запланированный 19 сентября. Он уже исчез из афиши ДК имени Солдатова, на площадке которого должен был состояться. В концертном агентстве «Модерн концерт», которая является организатором мероприятия, подтвердили данную информацию.

«Концерт не состоится. Причин несколько, все они связны с ситуацией в стране. Билеты можно вернуть по месту приобретения (в kassy.ru)», — отметил представитель «Модерн концерт» Андрей Челпанов.

При этом на сайте «Машины времени» концерт в Перми пока значится. Получить оперативный комментарий в пресс-службе группы, а также в ДК имени Солдатова URA.RU не удалось, на звонки корреспондента агентства никто не ответил.

Концерт «Машины времени» должен был состояться 26 февраля, однако был перенесен на 19 сентября. Группа анонсировала новую концертную программу «Мы рядом», куда вошли как композиции с нового альбома, так и популярные хиты группы. Ранее стало известно об отмене концерта группы в Екатеринбурге, намеченного на 23 сентября в ККТ «Космос».

Концерт группы не значится в афише на сайте ДК Содатова в сентябре Скриншот сайта dksoldatova.ru

На сайте организатора концерта отсутствует страница, где предлагались билеты на концерт «Машины времени» Скриншот сайта modernconcert.ru