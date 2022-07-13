Свердловское предприятие 75 кило сырья превратило в 72 тонны мяса

Подозрительная говядина успела попасть в регионы России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Предприятие ООО «Альфа-групп» сумело продать на реализацию в разные регионы России 72 тонны говядины, использовав при этом всего 75,3 килограммов мяса. Об этом URA.RU рассказали в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

«Предприятие реализовало 72 тонны говядины в полутушах и четвертинах, в то время как входящий ветеринарный сопроводительный документ в электронном виде оформлен на мясную продукцию в количестве 75,3 кг. Установить качество и безопасность, а также происхождение реализованного объема животноводческой продукции не представляется возможным», — говорится в сообщении ведомства.

Говядина была отправлена для реализации в пищу жителям Бурятии, Башкирии и Омской области. Представители Россельхознадзора выехали по адресу регистрации предприятия, но оказалось, что ООО «Альфа-Групп» никакую деятельность там не осуществляет. Площадка была признана фантомной и исключена из системы «Цербер».

Сотрудники свердловского управления Россельхознадзора довели информацию до сведения своих коллег из регионов, куда попало подозрительное мясо. Также предупреждены были все получатели опасной продукции.

Ранее тюменские предпринимателей отправили на продажу в регионы России более 140 тонн мяса и субпродуктов. Для их изготовления они использовали в 16 раз меньше сырья.