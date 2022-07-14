Юные политологи станут российской элитой и получат миллионы

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Потратить деньги можно будет на реализацию собственных проектов Фото:

Молодые политологи России смогут приобщиться к интеллектуальной элите страны, поучаствовав во Второй национальной Премии «Дигория», организованной Экспертным институтом социальных исследований. Пройдя отбор на Премии, они смогут в дальнейшем получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих инициатив на одноименном Форуме.

«Лауреаты Премии получают право принять участие в Форуме вне конкурсного отбора. Взгляд именно таких, молодых, но состоявшихся профессионалов и ученых, их видение развития страны — это уникальный интеллектуальный продукт, который в ближайшее время предложит сообщество платформы „Дигория“» — отмечает руководитель Дирекции по подготовке и проведению Форума Заурбек Хугаев.

Принять участие в отборе могут молодые специалисты социально-гуманитарного профиля возрастом до 35 лет: от политтехнологов и пиарщиков до социологов и философов. Для этого им необходимо заполнить специальную форму на сайте через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Победители и лауреаты Премии получат право вне конкурсного отбора принять участие в IV Форуме Молодых политологов России «Дигория», на котором они смогут презентовать свои проекты и получить господдержку до 1,5 млн рублей. Кроме того, молодые политологи смогут трудоустроиться в компаниях-партнерах Премии и получить ценные призы.

Экспертные советы Премии возглавят Оксана Гаман-Голутвина, президент Российской Ассоциации политической науки, член-корреспондент Российской академии наук, доктор политических наук; Григорий Казанков, президент Российской Ассоциации политических консультантов, политтехнолог и Евгений Минченко, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, президент «Минченко Консалтинг».

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Молодые политологи России смогут приобщиться к интеллектуальной элите страны, поучаствовав во Второй национальной Премии «Дигория», организованной Экспертным институтом социальных исследований. Пройдя отбор на Премии, они смогут в дальнейшем получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих инициатив на одноименном Форуме. «Лауреаты Премии получают право принять участие в Форуме вне конкурсного отбора. Взгляд именно таких, молодых, но состоявшихся профессионалов и ученых, их видение развития страны — это уникальный интеллектуальный продукт, который в ближайшее время предложит сообщество платформы „Дигория“» — отмечает руководитель Дирекции по подготовке и проведению Форума Заурбек Хугаев. Принять участие в отборе могут молодые специалисты социально-гуманитарного профиля возрастом до 35 лет: от политтехнологов и пиарщиков до социологов и философов. Для этого им необходимо заполнить специальную форму на сайте через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». Победители и лауреаты Премии получат право вне конкурсного отбора принять участие в IV Форуме Молодых политологов России «Дигория», на котором они смогут презентовать свои проекты и получить господдержку до 1,5 млн рублей. Кроме того, молодые политологи смогут трудоустроиться в компаниях-партнерах Премии и получить ценные призы. Экспертные советы Премии возглавят Оксана Гаман-Голутвина, президент Российской Ассоциации политической науки, член-корреспондент Российской академии наук, доктор политических наук; Григорий Казанков, президент Российской Ассоциации политических консультантов, политтехнолог и Евгений Минченко, президент Российской Ассоциации по связям с общественностью, президент «Минченко Консалтинг».
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