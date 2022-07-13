Челябинец из списка Forbes присматривается к активам банкрота

Константин Струков хотел бы вернуть свои вложения в амурскую компанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель совета директоров ГК «Южуралзолото» (Челябинская область) Константин Струков, который входит в число богатейших людей России по версии Forbes, претендует на приобретение активов золотодобывающей компании Petropavlovsk PLC (Амурская область). Сама компания заявила о начале процедуры признания несостоятельности (банкротства).

Как сообщил «Коммерсант», при вхождении в состав акционеров структуры ГК «Южуралзолото» заплатили за пакет акций в 29,19% 170 миллионов долларов. С тех пор рыночная стоимость доли сократилась, и в последний день биржевых торгов без ограничений 12 июля цена пакета составляла 15,9 миллиона долларов США. Падение — почти в 11 раз.

По данным федерального издания, переговоры о выкупе активов сейчас ведутся, и результат пока не достигнут. Собственностью Petropavlovsk PLC заинтересовались две структуры: кроме ГК «Южуралзолото», на активы претендует Уральская горно-металлургическая компания, являющаяся самым крупным кредитором Petropavlovsk PLC. По данным самого «Петропавловска», в активе компании 19,5 миллионов унций ресурсов. Золотодобытчик владеет предприятиями «Пионер», «Маломыр», «Албын» и Покровским автоклавно-гидрометаллургическим комбинатом.

14 мая золотодобывающая компания объявила о дефолте. Она сообщила, что не в состоянии выплатить купонный доход на сумму примерно 12,36 миллионов долларов США по гарантированным облигациям. Трудности возникли с началом введения экономических санкций. Когда в марте Газпромбанк — кредитор «Петропавловска» — попал под ограничения Великобритании, производственники потеряли возможность продавать банку золото и проводить платежи.

Струков по итогам 2021 года заработал 5 млрд 37 млн 407 тысяч рублей. Он входит в число богатейших людей России. URA.RU отправил запрос представителю Струкова, оставленный на момент подготовки материала без ответа.