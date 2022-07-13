13 июля 2022

Матвиенко на два дня прилетела в Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Магнитогорск Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 14 июля прибыла в Челябинскую область с официальным визитом. Самолет спикера верхнее палаты федерального парламента приземлился в аэропорту Магнитогорска, Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

«Началась рабочая поездка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Уральский федеральный округ. В сопровождении полпреда Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера она посетит Магнитогорский металлургический комбинат, осмотрит реконструкцию аэропорта города Магнитогорск, посетит социальные объекты города, проведет ряд встреч», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Магнитогорск прибыл челябинский губернатор Алексей Текслер. Совместно с мэром Сергеем Бердниковым он осмотрел недавно запущенные в эксплуатацию объекты. Во время пресс-подхода глава региона анонсировал новые улучшения для города.

На следующий день, 15 июля, ожидается участие Матвиенко в совещании с участием властей региона и полпреда в УрФО Владимира Якушева на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). На нем планируется обсудить работу компании и металлургии РФ в изменившихся экономических и политических условиях.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 14 июля прибыла в Челябинскую область с официальным визитом. Самолет спикера верхнее палаты федерального парламента приземлился в аэропорту Магнитогорска, Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. «Началась рабочая поездка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Уральский федеральный округ. В сопровождении полпреда Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера она посетит Магнитогорский металлургический комбинат, осмотрит реконструкцию аэропорта города Магнитогорск, посетит социальные объекты города, проведет ряд встреч», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее в Магнитогорск прибыл челябинский губернатор Алексей Текслер. Совместно с мэром Сергеем Бердниковым он осмотрел недавно запущенные в эксплуатацию объекты. Во время пресс-подхода глава региона анонсировал новые улучшения для города. На следующий день, 15 июля, ожидается участие Матвиенко в совещании с участием властей региона и полпреда в УрФО Владимира Якушева на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). На нем планируется обсудить работу компании и металлургии РФ в изменившихся экономических и политических условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...