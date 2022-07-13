Матвиенко на два дня прилетела в Челябинскую область

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прилетела в Магнитогорск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 14 июля прибыла в Челябинскую область с официальным визитом. Самолет спикера верхнее палаты федерального парламента приземлился в аэропорту Магнитогорска, Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

«Началась рабочая поездка председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Уральский федеральный округ. В сопровождении полпреда Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера она посетит Магнитогорский металлургический комбинат, осмотрит реконструкцию аэропорта города Магнитогорск, посетит социальные объекты города, проведет ряд встреч», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в Магнитогорск прибыл челябинский губернатор Алексей Текслер. Совместно с мэром Сергеем Бердниковым он осмотрел недавно запущенные в эксплуатацию объекты. Во время пресс-подхода глава региона анонсировал новые улучшения для города.

На следующий день, 15 июля, ожидается участие Матвиенко в совещании с участием властей региона и полпреда в УрФО Владимира Якушева на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). На нем планируется обсудить работу компании и металлургии РФ в изменившихся экономических и политических условиях.