Челябинский губернатор просит отменить акцизы на жидкую сталь

Алексей Текслер (слева) поддержал предложение Виктора Рашникова (справа) об отмене акцизов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер просит рассмотреть вопрос об отмене акциза на жидкую сталь. Об этом глава региона заявил 6 июля на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» в Москве. По словам Текслера, необходимость такой меры вызвана тем, что доходы металлургов упали.

«Затронул важную для нашей области тему — экспорт. В нынешних условиях поставки за рубеж, прежде всего у металлургов, серьезно упали. Сейчас это вопрос доходов и налоговых поступлений, важно не допустить, чтобы он перешел в плоскость занятости. Поэтому, помимо всех мер, о которых я писал выше, целесообразно рассмотреть вопрос об отмене акциза на жидкую сталь», — написал Текслер в своем telegram-канале, подводя итоги заседания.

Ранее на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей области в Челябинске председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников отметил, что в июне на ММК рентабельность сократилась до 1%. В июле рентабельность может стать отрицательной. Рашников заявил, что надо отменять акцизы и налог на добычу полезных ископаемых.

Новый вид акциза, акциз на жидкую сталь, был введен в РФ на три года с 1 января. Речь идет о сплаве железа с углеродом, который используется как сырье для производства металлопродукции. Законом установлен акциз на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены.

Ряд стран ввел санкции против России после начала спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая цель спецоперации — защитить жителей Донбасса. Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что антироссийские санкции больно ударили по странам, которые их ввели. В этих странах рекордно растет инфляция и устанавливаются высокие цены на товары повседневного спроса.

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