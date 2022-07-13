Установлена личность пермяка, убитого в машине

14 июля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мужчина, застреленный в своем автомобиле в пермском дворе, был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью. По данным телеграм-канала «SHOT», убитым является бизнесмен Евгений Иванов. «Труп на водительском сиденье с огнестрелом в голову в припаркованном авто заметили прохожие. Полицейские установили личность жертвы. Это 42-летний Евгений Иванов, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Убийцу ищут», — сообщается SHOT. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю имя погибшего не сообщают. При этом представители ведомства рассказали о других подробностях. «В вечернее время 13 июля 2022 года в Дзержинском районе города Перми в легковом автомобиле, было обнаружено тело мужчины, 1979 года рождения, с огнестрельным ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „убийство“», — сообщили представители ведомства в беседе с URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин. Им оказался сожитель одной из убитых женщин, ранее судимый местный житель 1961 года рождения.

Мужчина, застреленный в своем автомобиле в пермском дворе, был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью. По данным телеграм-канала «SHOT», убитым является бизнесмен Евгений Иванов. «Труп на водительском сиденье с огнестрелом в голову в припаркованном авто заметили прохожие. Полицейские установили личность жертвы. Это 42-летний Евгений Иванов, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Убийцу ищут», — сообщается SHOT. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю имя погибшего не сообщают. При этом представители ведомства рассказали о других подробностях. «В вечернее время 13 июля 2022 года в Дзержинском районе города Перми в легковом автомобиле, было обнаружено тело мужчины, 1979 года рождения, с огнестрельным ранением. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье „убийство“», — сообщили представители ведомства в беседе с URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин. Им оказался сожитель одной из убитых женщин, ранее судимый местный житель 1961 года рождения.