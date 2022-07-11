Nike уйдет из России в июле

Основная причина ухода компаниииз РФ — проблема с логистикой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Бренд спортивной одежды Nike окончательно уйдет из России в течение месяца. Юридическое лицо еще не ликвидировано, но процесс ликвидации уже идет. Основная причина — проблема с логистикой, ведь товар не доходит до РФ через Европу.

«В настоящий момент все оставшиеся магазины распродают брендовые вещи. Все, что останется после ухода — будет передано мультибренедовым магазинам», — сообщает telegram-канал Mash.

В закрытием, работники боятся, что останутся без компенсации. Ведь при увольнении компенсация не оплачивается, только — при сокращении. Причем об этом должны сообщать за два месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что компания спортивной одежды Nike полностью уходит из России. Об этом сообщило агентство Reuters. Также многие иностранные бренды приостановили работу в РФ в связи с российской спецоперацией на Украине. Однако компания Inventive Retail Group, владеющая магазинами Apple, Lego, Samsung и Nike, заявляла о своем намерении остаться на российском рынке, несмотря на значительное сокращение числа торговых точек. Кроме того, магазин мебели шведского бренда IKEA приостановил продажи. Об этом сообщается на официальном сайте магазина.