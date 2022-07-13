13 июля 2022

Обманутые дольщики ХМАО получат ключи от квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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выездной брифинг по новостройкам. Сургут, многоэтажный дом, стройка
325 сургутских дольщиков смогут, наконец-то въехать в свои квартиры Фото:

Обманутые дольщики из Сургута получат ключи от квартир. Об этом говорится в отчетном видеоролике, опубликованном на официальном telegram-канале «Центра управления регионом» ХМАО.

«325 сургутских дольщиков получат долгожданные ключи. Несколько лет сургутян беспокоила проблема. Только система „Инцидент-менеджмент“ зафиксировала 561 сообщение с 2019 года на эту тему. Два дома дольщиков не вводили в эксплуатацию долгое время», — сообщается в ролике правительственного ресурса.

Первый долгострой должны были ввести в 2015 году. Завершить работы застройщик смог при помощи окружных властей и муниципалитета. Строительство второго дома началось в 2016 году и сроки сдачи постоянно переносили. Строительство завершено с помощью инвестора.

Ранее URA.RU сообщало, что из средств окружного бюджета на решение проблемы обманутых дольщиков выделено 2,5 миллиарда рублей. Это четыре здания в Сургуте и Нефтеюганске.

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Обманутые дольщики из Сургута получат ключи от квартир. Об этом говорится в отчетном видеоролике, опубликованном на официальном telegram-канале «Центра управления регионом» ХМАО. «325 сургутских дольщиков получат долгожданные ключи. Несколько лет сургутян беспокоила проблема. Только система „Инцидент-менеджмент“ зафиксировала 561 сообщение с 2019 года на эту тему. Два дома дольщиков не вводили в эксплуатацию долгое время», — сообщается в ролике правительственного ресурса. Первый долгострой должны были ввести в 2015 году. Завершить работы застройщик смог при помощи окружных властей и муниципалитета. Строительство второго дома началось в 2016 году и сроки сдачи постоянно переносили. Строительство завершено с помощью инвестора. Ранее URA.RU сообщало, что из средств окружного бюджета на решение проблемы обманутых дольщиков выделено 2,5 миллиарда рублей. Это четыре здания в Сургуте и Нефтеюганске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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