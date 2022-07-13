Обманутые дольщики ХМАО получат ключи от квартир

325 сургутских дольщиков смогут, наконец-то въехать в свои квартиры Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Обманутые дольщики из Сургута получат ключи от квартир. Об этом говорится в отчетном видеоролике, опубликованном на официальном telegram-канале «Центра управления регионом» ХМАО.

«325 сургутских дольщиков получат долгожданные ключи. Несколько лет сургутян беспокоила проблема. Только система „Инцидент-менеджмент“ зафиксировала 561 сообщение с 2019 года на эту тему. Два дома дольщиков не вводили в эксплуатацию долгое время», — сообщается в ролике правительственного ресурса.

Первый долгострой должны были ввести в 2015 году. Завершить работы застройщик смог при помощи окружных властей и муниципалитета. Строительство второго дома началось в 2016 году и сроки сдачи постоянно переносили. Строительство завершено с помощью инвестора.

Ранее URA.RU сообщало, что из средств окружного бюджета на решение проблемы обманутых дольщиков выделено 2,5 миллиарда рублей. Это четыре здания в Сургуте и Нефтеюганске.