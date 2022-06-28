28 июня 2022
27 июня 2022

Власти ХМАО вложат в обманутых дольщиков еще 1,5 миллиарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Достраивать будут дома в Сургуте и Нефтеюганске Фото:

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) разместили два тендера на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.

«Лот номер один: продолжение возведения жилого дома №6 в 44 микрорайоне Сургута, цена- 784 миллиона рублей. Второй лот- достраивание двух очередей дома в 16 районе Нефтеюганска, цена- 708 миллионов рублей.

Таким образом, власти ХМАО вложат в достраивание 4 домов порядка 2,5 миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства региона размещал тендер на два дома в Сургуте. Московская компания ООО «Парк Инвест», ставшая единственным участником закупки, выиграла этот лот.

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Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) разместили два тендера на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок. «Лот номер один: продолжение возведения жилого дома №6 в 44 микрорайоне Сургута, цена- 784 миллиона рублей. Второй лот- достраивание двух очередей дома в 16 районе Нефтеюганска, цена- 708 миллионов рублей. Таким образом, власти ХМАО вложат в достраивание 4 домов порядка 2,5 миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства региона размещал тендер на два дома в Сургуте. Московская компания ООО «Парк Инвест», ставшая единственным участником закупки, выиграла этот лот.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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