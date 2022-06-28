Власти ХМАО вложат в обманутых дольщиков еще 1,5 миллиарда

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) разместили два тендера на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.
«Лот номер один: продолжение возведения жилого дома №6 в 44 микрорайоне Сургута, цена- 784 миллиона рублей. Второй лот- достраивание двух очередей дома в 16 районе Нефтеюганска, цена- 708 миллионов рублей.
Таким образом, власти ХМАО вложат в достраивание 4 домов порядка 2,5 миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства региона размещал тендер на два дома в Сургуте. Московская компания ООО «Парк Инвест», ставшая единственным участником закупки, выиграла этот лот.
Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ханты — Мансийского автономного округа (ХМАО) разместили два тендера на достраивание двух домов в Сургуте и Нефтеюганске. Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок. «Лот номер один: продолжение возведения жилого дома №6 в 44 микрорайоне Сургута, цена- 784 миллиона рублей. Второй лот- достраивание двух очередей дома в 16 районе Нефтеюганска, цена- 708 миллионов рублей. Таким образом, власти ХМАО вложат в достраивание 4 домов порядка 2,5 миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства региона размещал тендер на два дома в Сургуте. Московская компания ООО «Парк Инвест», ставшая единственным участником закупки, выиграла этот лот.