Студенческий стартап поможет водителям судиться с камерами

Чат-бот поможет составить заявление на обжалование штрафа с камеры или жалобу на должностное лицо Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Российский студент получил миллион рублей на разработку системы обжалования административных штрафов, вынесенных по камерам. Магистрант юридического института АлтГУ Андрей Кулаевский разработал программу, помогающую автомобилистам доказывать свою правоту на дороге и не оплачивать ошибочные штрафы.

«Так как камера все-таки не живой человек, то она не может определить, было ли нарушение умышленным или вынужденным. Например, у машины лопнула шина, и водителю пришлось свернуть с дороги, остановившись на обочине. А за остановку в неположенном месте ему приходит штраф. Чтобы его обжаловать, нужна консультация юриста, которая стоит порой больше суммы штрафа», — объясняет Андрей.

Молодой ученый создал систему, которая будет оказывать первичную юридическую помощь, подсказывать алгоритм действий при неправомерном штрафовании и помогать составить жалобу на постановление об административном правонарушении или на вышестоящее лицо, которое вынесло решение о штрафе. Telegram-бот работает уже четыре месяца в тестовом режиме. Всего бот рассматривает 13 наиболее распространенных ситуаций ошибочного наложения штрафа. В будущем планируется создание сайта со схожим, но расширенным функционалам юридической помощи водителям. Именно на эти цели молодой ученый планирует потратить свой грант.

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Для ее достижения создаются кванториумы, в вузах открываются современные лаборатории, строятся кампусы, увеличивается количество бюджетных мест, разыгрываются гранты на разработки. Молодые кадры необходимы в первую очередь для сохранения мирового технологического лидерства.