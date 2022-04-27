27 апреля 2022

Reuters: около 80 парфюмерных брендов уходят из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя ярмарка в Гринвиче. Екатеринбург, новогодние закупки, парфюмерия, магазин косметики
Компания Coty, владеющая 80 брендами, собирается уйти с российского рынка Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Французско-американский производитель косметики Coty, включающий в себя около 80 брендов, прекратит свою деятельность в России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Владелец бренда косметики CoverGirl заявил, что Coty готовится прекратить работу на российском рынке в рамках санкций, передает агентство. В компании же отметили, что не ожидают сильных экономических потерь от этого решения. По их данным, в 2021 году всего чуть более 3% продаж пришлось на Россию.

Компании Coty принадлежит около 80 парфюмерных брендов. Среди них Bottega Veneta, Calvin Klein, Gucci, Tiffany, Alexander McQueen, Hugo Boss, Guess, Londa, Adidas и Balenciaga.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности на рынке России. О возможном уходе заявила американская компания, лидер мирового рынка потребительских товаров Procter&Gamble, которая владеет такими брендами, как Always, Pampers, Tide и Oral-B. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Из РФ уже ушли текстильные компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). Однако некоторые магазины заявивших об уходе брендов продолжают работать.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Французско-американский производитель косметики Coty, включающий в себя около 80 брендов, прекратит свою деятельность в России. Об этом сообщает агентство Reuters. Владелец бренда косметики CoverGirl заявил, что Coty готовится прекратить работу на российском рынке в рамках санкций, передает агентство. В компании же отметили, что не ожидают сильных экономических потерь от этого решения. По их данным, в 2021 году всего чуть более 3% продаж пришлось на Россию. Компании Coty принадлежит около 80 парфюмерных брендов. Среди них Bottega Veneta, Calvin Klein, Gucci, Tiffany, Alexander McQueen, Hugo Boss, Guess, Londa, Adidas и Balenciaga. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности на рынке России. О возможном уходе заявила американская компания, лидер мирового рынка потребительских товаров Procter&Gamble, которая владеет такими брендами, как Always, Pampers, Tide и Oral-B. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Из РФ уже ушли текстильные компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). Однако некоторые магазины заявивших об уходе брендов продолжают работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...