Reuters: около 80 парфюмерных брендов уходят из России

28 апреля 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

Французско-американский производитель косметики Coty, включающий в себя около 80 брендов, прекратит свою деятельность в России. Об этом сообщает агентство Reuters. Владелец бренда косметики CoverGirl заявил, что Coty готовится прекратить работу на российском рынке в рамках санкций, передает агентство. В компании же отметили, что не ожидают сильных экономических потерь от этого решения. По их данным, в 2021 году всего чуть более 3% продаж пришлось на Россию. Компании Coty принадлежит около 80 парфюмерных брендов. Среди них Bottega Veneta, Calvin Klein, Gucci, Tiffany, Alexander McQueen, Hugo Boss, Guess, Londa, Adidas и Balenciaga. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Так, шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa и Libresse, заявила о приостановке деятельности на рынке России. О возможном уходе заявила американская компания, лидер мирового рынка потребительских товаров Procter&Gamble, которая владеет такими брендами, как Always, Pampers, Tide и Oral-B. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что покинувшим отечественный рынок компаниям будет сложно вернуться назад. Из РФ уже ушли текстильные компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.), H&M и LPP Group (Cropp, House, Sinsay, Reserved, Mohito). Однако некоторые магазины заявивших об уходе брендов продолжают работать.