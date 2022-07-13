13 июля 2022

Челябинцам сообщили, когда водоемы прогреются для купания

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, спасательный круг, купающиеся, лето, жара, дети в воде, водоем, плавание, надувной круг, безопасность на воде, ребенок в воде, плавательный круг
В четверг, 14 июля, вода прогреется до 24 градусов Фото:

Специалисты сервиса «Яндекс. Погода» рассказали челябинцам, когда температура воды в водоемах региона будет максимально пригодной для купания. По мнению экспертов, самый удачный день для купания и занятия водными видами спорта — 14 июля.

«Лучше всего для купания в челябинских водоемах подойдет четверг — вода прогреется до +24 градусов. Ветер усилится до 3 метров в секунду и будет дуть преимущественно в юго-западном направлении, возможны порывы ветра до 6 метров в секунду. Такая погода не помешает занятиям вейкбордингом особенно более опытным спортсменам», — говорится в исследовании.

Корреспонденты URA.RU также провели мониторинг температуры воды на самых посещаемых озерах области. Согласно полученным данным, самым теплым водоемом в регионе является озеро Еловое. Температура воды там находится на отметке 22 градуса выше нуля. В целом, температура воды на челябинских курортах начинается от 18 градусов.

Из-за наступившей в регионе жары температура воды резко повысилась. Еще неделю назад во многих водоемах она была чуть выше 13 градусов. Синоптики же продолжают предупреждать жителей региона о повышенной температуре воздуха, которая к ближайшим выходным подберется к отметке в 40 градусов тепла.

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Специалисты сервиса «Яндекс. Погода» рассказали челябинцам, когда температура воды в водоемах региона будет максимально пригодной для купания. По мнению экспертов, самый удачный день для купания и занятия водными видами спорта — 14 июля. «Лучше всего для купания в челябинских водоемах подойдет четверг — вода прогреется до +24 градусов. Ветер усилится до 3 метров в секунду и будет дуть преимущественно в юго-западном направлении, возможны порывы ветра до 6 метров в секунду. Такая погода не помешает занятиям вейкбордингом особенно более опытным спортсменам», — говорится в исследовании. Корреспонденты URA.RU также провели мониторинг температуры воды на самых посещаемых озерах области. Согласно полученным данным, самым теплым водоемом в регионе является озеро Еловое. Температура воды там находится на отметке 22 градуса выше нуля. В целом, температура воды на челябинских курортах начинается от 18 градусов. Из-за наступившей в регионе жары температура воды резко повысилась. Еще неделю назад во многих водоемах она была чуть выше 13 градусов. Синоптики же продолжают предупреждать жителей региона о повышенной температуре воздуха, которая к ближайшим выходным подберется к отметке в 40 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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