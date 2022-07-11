Аномальная жара в Челябинской области приблизится к 40 градусам

Холодный июнь в Челябинской области сменился невыносимо жарким июлем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальная жара, установившаяся в Челябинской области с начала недели, усилится с 13 июля. Столбики термометров вплотную приблизятся к 40-градусной отметке, сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«Во второй половине дня 13, 15 и 16 июля в южных и восточных районах Челябинской области ожидается сильная жара. Максимальные температуры воздуха по прогнозу синоптиков будут достигать плюс 36 градусов и выше», — пояснили URA.RU в ЕДДС.

При этом с 12 по 16 июля погода в Челябинской области и так будет аномально жаркой. Среднесуточные температуры выше климатической нормы на 7 градусов и более.

В Челябинске на экстремальное тепло наложатся также неблагоприятные метеорологические условия. Из-за НМУ в приземных слоях воздуха будут скапливаться выбросы автотранспорта и промышленных предприятий. Режим «черного неба» объявлен пока до вечера 14 июля, но уже 11 июля челябинцы жаловались на кислый привкус и загазованность воздуха.