В Кургане выставили на торги землю под строительство рынков. Общая стоимость двух участков составляет около 11 миллионов рублей. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.
«Предлагаются земельные участки по адресу город Курган, в районе тракта Курган-Шадринск и возле федеральной трассы „Иртыш“. Общая площадь: 21,5 квадратный метр. Вид разрешенного использования: рынки. Рыночная стоимость годового размера арендной платы: 10 832 000 рублей», — говорится в документе.
Также власти Кургана предлагают землю под строительство паркинга для автотранспорта и торгового центра в 12 микрорайоне Заозерного. Участки под объекты дорожного сервиса, склады, магазины и жилые дома. Всего под коммерческую застройку для продажи на торгах выставлено 42 земельных участках в Кургане.
Земельный участок общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров возле тракта Курган-Шадринск
Скрин: администрация города Кургана
Земельный участок общей площадью 15 тысяч квадратных метров в районе федеральной трассы «Иртыш»
Скрин: администрация города Кургана
Земельный участок под паркинг общей площадью 40,5 тысяч квадратных метров в 12 микрорайоне Заозерного
Скрин: администрация города Кургана
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В Кургане выставили на торги землю под строительство рынков. Общая стоимость двух участков составляет около 11 миллионов рублей. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. «Предлагаются земельные участки по адресу город Курган, в районе тракта Курган-Шадринск и возле федеральной трассы „Иртыш“. Общая площадь: 21,5 квадратный метр. Вид разрешенного использования: рынки. Рыночная стоимость годового размера арендной платы: 10 832 000 рублей», — говорится в документе. Также власти Кургана предлагают землю под строительство паркинга для автотранспорта и торгового центра в 12 микрорайоне Заозерного. Участки под объекты дорожного сервиса, склады, магазины и жилые дома. Всего под коммерческую застройку для продажи на торгах выставлено 42 земельных участках в Кургане. Ранее URA.RU писало, что московская компания построит в Кургане огромную ярмарку с аттракционами и катком. Площадь земельного участка, на котором будет располагаться объект, — 42 409 квадратных метров. Окончить строительство ярмарки планируют до 23 июня 2024 года.