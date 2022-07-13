Стоимость земельных участков под строительство рынков составляет около 11 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставили на торги землю под строительство рынков. Общая стоимость двух участков составляет около 11 миллионов рублей. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

«Предлагаются земельные участки по адресу город Курган, в районе тракта Курган-Шадринск и возле федеральной трассы „Иртыш“. Общая площадь: 21,5 квадратный метр. Вид разрешенного использования: рынки. Рыночная стоимость годового размера арендной платы: 10 832 000 рублей», — говорится в документе.

Также власти Кургана предлагают землю под строительство паркинга для автотранспорта и торгового центра в 12 микрорайоне Заозерного. Участки под объекты дорожного сервиса, склады, магазины и жилые дома. Всего под коммерческую застройку для продажи на торгах выставлено 42 земельных участках в Кургане.

Ранее URA.RU писало, что московская компания построит в Кургане огромную ярмарку с аттракционами и катком. Площадь земельного участка, на котором будет располагаться объект, — 42 409 квадратных метров. Окончить строительство ярмарки планируют до 23 июня 2024 года.

Земельный участок общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров возле тракта Курган-Шадринск Скрин: администрация города Кургана

Земельный участок общей площадью 15 тысяч квадратных метров в районе федеральной трассы «Иртыш» Скрин: администрация города Кургана