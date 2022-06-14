Тысячи школьников из Донбасса примут участие в «Большой перемене»

В 2022 году более 68 тысяч школьников и студентов приедут из Донбасса, чтобы присоединиться к общероссийскому движению детей и молодежи «Большая перемена», входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что всего во Всероссийском конкурсе зарегистрировались 3,9 миллиона человек.
«Это третий год — снова рекорд. В первый раз у нас был миллион человек, казалось, что это невероятно много. В прошлом году было два миллиона человек — это было уже сверх всяких ожиданий. Позавчера закончилась регистрация — 3,9 млн школьников», — приводит слова Кириенко пресс-служба «Большой перемены». По его словам, впервые в 2022 году в «Большой перемене» массово примут участие школьники и студенты колледжей из Донецкой и Луганской народных республик — более 68 тысяч детей и подростков.
К конкурсу присоединились более 1,5 миллиона учеников 8-10 классов, почти 1,5 миллиона учеников 5-7 классов, порядка 750 тысяч студентов колледжей, а также более 160 тысяч педагогов и наставников. Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. Участников «Большой перемены» протестируют на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию.
Победители конкурса среди учеников 10 классов получат по 1 миллиону рублей, среди 8-9 классов — по 200 тысяч рублей, среди студентов выпускных курсов колледжей — по 1 миллиону рублей, среди студентов 1-2 курсов — по 200 тысяч рублей, а ученики 5-7 классов смогут отправиться в путешествие по всей России. В свою очередь образовательные организации, которые подготовят наибольшее количество финалистов, получат правительственные гранты — 2 миллиона рублей. Учителя и наставники финалистов также получат по 150 тысяч рублей.
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В 2022 году более 68 тысяч школьников и студентов приедут из Донбасса, чтобы присоединиться к общероссийскому движению детей и молодежи «Большая перемена», входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что всего во Всероссийском конкурсе зарегистрировались 3,9 миллиона человек. «Это третий год — снова рекорд. В первый раз у нас был миллион человек, казалось, что это невероятно много. В прошлом году было два миллиона человек — это было уже сверх всяких ожиданий. Позавчера закончилась регистрация — 3,9 млн школьников», — приводит слова Кириенко пресс-служба «Большой перемены». По его словам, впервые в 2022 году в «Большой перемене» массово примут участие школьники и студенты колледжей из Донецкой и Луганской народных республик — более 68 тысяч детей и подростков. К конкурсу присоединились более 1,5 миллиона учеников 8-10 классов, почти 1,5 миллиона учеников 5-7 классов, порядка 750 тысяч студентов колледжей, а также более 160 тысяч педагогов и наставников. Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. Участников «Большой перемены» протестируют на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Победители конкурса среди учеников 10 классов получат по 1 миллиону рублей, среди 8-9 классов — по 200 тысяч рублей, среди студентов выпускных курсов колледжей — по 1 миллиону рублей, среди студентов 1-2 курсов — по 200 тысяч рублей, а ученики 5-7 классов смогут отправиться в путешествие по всей России. В свою очередь образовательные организации, которые подготовят наибольшее количество финалистов, получат правительственные гранты — 2 миллиона рублей. Учителя и наставники финалистов также получат по 150 тысяч рублей. Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о создании движения «Большая перемена». Сергей Кириенко сообщил, что создание проекта поддержали все парламентские партии страны. Первый замглавы администрации президента также отметил, что дети будут сами определять идеологию нового молодежного движения.