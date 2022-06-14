Тысячи школьников из Донбасса примут участие в «Большой перемене»

14 июня 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

68 тысяч детей и подростков из Донбасса посетят конкурс «Большая перемена» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В 2022 году более 68 тысяч школьников и студентов приедут из Донбасса, чтобы присоединиться к общероссийскому движению детей и молодежи «Большая перемена», входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что всего во Всероссийском конкурсе зарегистрировались 3,9 миллиона человек. «Это третий год — снова рекорд. В первый раз у нас был миллион человек, казалось, что это невероятно много. В прошлом году было два миллиона человек — это было уже сверх всяких ожиданий. Позавчера закончилась регистрация — 3,9 млн школьников», — приводит слова Кириенко пресс-служба «Большой перемены». По его словам, впервые в 2022 году в «Большой перемене» массово примут участие школьники и студенты колледжей из Донецкой и Луганской народных республик — более 68 тысяч детей и подростков. К конкурсу присоединились более 1,5 миллиона учеников 8-10 классов, почти 1,5 миллиона учеников 5-7 классов, порядка 750 тысяч студентов колледжей, а также более 160 тысяч педагогов и наставников. Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. Участников «Большой перемены» протестируют на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Победители конкурса среди учеников 10 классов получат по 1 миллиону рублей, среди 8-9 классов — по 200 тысяч рублей, среди студентов выпускных курсов колледжей — по 1 миллиону рублей, среди студентов 1-2 курсов — по 200 тысяч рублей, а ученики 5-7 классов смогут отправиться в путешествие по всей России. В свою очередь образовательные организации, которые подготовят наибольшее количество финалистов, получат правительственные гранты — 2 миллиона рублей. Учителя и наставники финалистов также получат по 150 тысяч рублей. Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о создании движения «Большая перемена». Сергей Кириенко сообщил, что создание проекта поддержали все парламентские партии страны. Первый замглавы администрации президента также отметил, что дети будут сами определять идеологию нового молодежного движения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В 2022 году более 68 тысяч школьников и студентов приедут из Донбасса, чтобы присоединиться к общероссийскому движению детей и молодежи «Большая перемена», входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что всего во Всероссийском конкурсе зарегистрировались 3,9 миллиона человек. «Это третий год — снова рекорд. В первый раз у нас был миллион человек, казалось, что это невероятно много. В прошлом году было два миллиона человек — это было уже сверх всяких ожиданий. Позавчера закончилась регистрация — 3,9 млн школьников», — приводит слова Кириенко пресс-служба «Большой перемены». По его словам, впервые в 2022 году в «Большой перемене» массово примут участие школьники и студенты колледжей из Донецкой и Луганской народных республик — более 68 тысяч детей и подростков. К конкурсу присоединились более 1,5 миллиона учеников 8-10 классов, почти 1,5 миллиона учеников 5-7 классов, порядка 750 тысяч студентов колледжей, а также более 160 тысяч педагогов и наставников. Первые этапы конкурса пройдут дистанционно. Участников «Большой перемены» протестируют на тип личности, вид интеллекта, предпочитаемый способ действия и эрудицию. Победители конкурса среди учеников 10 классов получат по 1 миллиону рублей, среди 8-9 классов — по 200 тысяч рублей, среди студентов выпускных курсов колледжей — по 1 миллиону рублей, среди студентов 1-2 курсов — по 200 тысяч рублей, а ученики 5-7 классов смогут отправиться в путешествие по всей России. В свою очередь образовательные организации, которые подготовят наибольшее количество финалистов, получат правительственные гранты — 2 миллиона рублей. Учителя и наставники финалистов также получат по 150 тысяч рублей. Ранее Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о создании движения «Большая перемена». Сергей Кириенко сообщил, что создание проекта поддержали все парламентские партии страны. Первый замглавы администрации президента также отметил, что дети будут сами определять идеологию нового молодежного движения.