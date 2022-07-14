Эксперт Улитенко назвал два варианта ослабления курса рубля

15 июля 2022 в 01:08 Размер текста - 17 +

Курс доллара в 50 рублей не выгоден РФ, отметил Алексей Улитенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Есть два способа стимулировать рост доллара до отметки в 80 рублей: ослабить в России существующие ограничения, введенные после начала спецоперации на Украине, либо нарастить долю импорта. Об этом URA.RU рассказал вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член Московского отделения АНО «Деловая Россия» Алексей Улитенко. «Курс доллара в 50 рублей не выгоден России, так как значительную часть бюджет страны получает именно от экспортных операций с энергоносителями. Один из вариантов ослабить национальную валюту и стимулировать рост доллара до 80 рублей — это постепенно наращивать импорт, включая параллельный, что приведет к возобновлению спроса на доллар. К этому же периоду станет увеличиваться сезонное количество закупок сельхозпродукции в странах Средней Азии. Что также подстегнет курс в сторону увеличения. Второй вариант — это ослабление существующих ограничений. Но нужно помнить, что курс доллара сейчас более подвержен воздействию геополитической составляющей, чем экономической», — объяснил Алексей Улитенко. Спикер подчеркнул, что даже если не произойдет ослабление рубля, российская экономика все равно останется в профиците. «Но как показало первое полугодие, рублевая выручка выросла, а это значит, что несмотря на курс в 60 рублей, поставки на экспорт газа и нефти увеличились. И предпосылок к изменению динамики в сторону уменьшения не предвидится, учитывая, что хранилища в Европе пусты. Поэтому даже если не произойдет увеличения цены до 80 рублей, российская экономика все равно останется в профиците», — заявил Улитенко. По данным торгов на международных рынках, 13 июля курс доллара поднялся выше евро. Произошло это впервые с 2002 года. Курс доллара составил 58,8541 рубля, евро — 58,7643 рубля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Есть два способа стимулировать рост доллара до отметки в 80 рублей: ослабить в России существующие ограничения, введенные после начала спецоперации на Украине, либо нарастить долю импорта. Об этом URA.RU рассказал вице-президент по развитию бизнеса в Европе и СНГ корпорации Unex, независимый директор Росимущества, член Московского отделения АНО «Деловая Россия» Алексей Улитенко. «Курс доллара в 50 рублей не выгоден России, так как значительную часть бюджет страны получает именно от экспортных операций с энергоносителями. Один из вариантов ослабить национальную валюту и стимулировать рост доллара до 80 рублей — это постепенно наращивать импорт, включая параллельный, что приведет к возобновлению спроса на доллар. К этому же периоду станет увеличиваться сезонное количество закупок сельхозпродукции в странах Средней Азии. Что также подстегнет курс в сторону увеличения. Второй вариант — это ослабление существующих ограничений. Но нужно помнить, что курс доллара сейчас более подвержен воздействию геополитической составляющей, чем экономической», — объяснил Алексей Улитенко. Спикер подчеркнул, что даже если не произойдет ослабление рубля, российская экономика все равно останется в профиците. «Но как показало первое полугодие, рублевая выручка выросла, а это значит, что несмотря на курс в 60 рублей, поставки на экспорт газа и нефти увеличились. И предпосылок к изменению динамики в сторону уменьшения не предвидится, учитывая, что хранилища в Европе пусты. Поэтому даже если не произойдет увеличения цены до 80 рублей, российская экономика все равно останется в профиците», — заявил Улитенко. По данным торгов на международных рынках, 13 июля курс доллара поднялся выше евро. Произошло это впервые с 2002 года. Курс доллара составил 58,8541 рубля, евро — 58,7643 рубля.