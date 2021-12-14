На челябинской «дочке» Роскосмоса ввели внешнее наблюдение

На Миасском машиностроительном заводе (ММЗ) — дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос» — в рамках дела о его банкротстве вводится внешнее наблюдение. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.
«Заседание состоялось 15 декабря. Принято решение о введении наблюдения», — пояснили URA.RU в суде.
Полный текст судебного документа еще не опубликован. Процедура банкротства в феврале была инициирована самим предприятием в связи с долгами, достигшими почти 2 млрд рублей.
«Задолженность образовалась в связи с недостаточным объемом заказов для покрытия накладных расходов, а также значительных процентов по кредитам в течение длительного времени. При любых обстоятельствах работа предприятия прекращена не будет, так как завод выполняет гособоронзаказ и обеспечивает теплом и горячей водой северную часть города „Машгородок“ и поселок Строителей», — пояснили URA.RU в пресс-службе машзавода.
Предприятие входит в число предприятий Роскосмоса и большую часть продукции выпускает для нужд Минобороны РФ. В частности, оно специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для Военно-морского флота. За последние 2,5 года о намерениях добиваться его банкротства заявил целый ряд кредиторов, включая Россельхозбанк.
На Миасском машиностроительном заводе (ММЗ) — дочернее предприятие Госкорпорации «Роскосмос» — в рамках дела о его банкротстве вводится внешнее наблюдение. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области. «Заседание состоялось 15 декабря. Принято решение о введении наблюдения», — пояснили URA.RU в суде. Полный текст судебного документа еще не опубликован. Процедура банкротства в феврале была инициирована самим предприятием в связи с долгами, достигшими почти 2 млрд рублей. «Задолженность образовалась в связи с недостаточным объемом заказов для покрытия накладных расходов, а также значительных процентов по кредитам в течение длительного времени. При любых обстоятельствах работа предприятия прекращена не будет, так как завод выполняет гособоронзаказ и обеспечивает теплом и горячей водой северную часть города „Машгородок“ и поселок Строителей», — пояснили URA.RU в пресс-службе машзавода. Предприятие входит в число предприятий Роскосмоса и большую часть продукции выпускает для нужд Минобороны РФ. В частности, оно специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для Военно-морского флота. За последние 2,5 года о намерениях добиваться его банкротства заявил целый ряд кредиторов, включая Россельхозбанк.