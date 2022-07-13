У застройщиков ХМАО есть шанс получить льготные кредиты

Строительным компаниям могут снизить ключевые ставки, если они внедрят в производство IT-моделирование зданий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Застройщикам в Югре могут снизить стоимость кредитования, если они внедрят в производство технологии информационного моделирования зданий. Решение обсуждается на уровне правительства РФ. URA.RU обсудило перспективу с экспертом в строительной отрасли — гендиректором союза «СРО «ОПУС» Сергеем Чабаном.

«Инициатива [льготных кредитов для застройщиков] обсуждалась между Минстроем и руководством НОТИМ. Идея ее заключается в том, чтобы стимулировать строительные организации быстрее переходить на технологию ТИМ — информационную модель зданий и объектов инфраструктуры. Грубо говоря, это загруженная в облако модель, где любой элемент объекта доступен для изучения и учета. Это удобно для оперативного выявления ошибок в проектировании и строительстве, а также позволяет кредитным организациям контролировать ход работ на любом этапе в целях дальнейшего кредитования», — пояснил корреспонденту URA.RU Чабан.

В Национальном объединении организаций в сфере технологий информмоделирования рассчитывают, что мера позволит внедрить ТИМ в первую очередь именно в регионах. «Сегодня НОТИМ совместно с рядом крупнейших застройщиков и при поддержке Минстроя России готовит финансово-экономическое обоснование для пилотного проекта, в рамках которого застройщики, которые готовы переходить на ТИМ, могут претендовать на снижение ставок на проектное финансирование», — говорится на сайте организации.

При этом льготное кредитование должно компенсировать дороговизну технологии. «Минусы ТИМ очевидны — дороговизна внедрения: обучение специалистов и техническое оснащение», — уточнил корреспонденту URA.RU Чабан.

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