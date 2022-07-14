Литва согласилась на требование ЕК по снятию блокады Калининграда

14 июля 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Литва разрешила транзит по железнодорожным путям Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Литва согласилась с решением Еврокомиссии разрешить транзит в Калининград, однако только по железной дороге. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. «Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле» — передают ее слова РИА «Новости». По словам Шимоните, транзит некоторых санкционированных товаров будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области. До тех пор, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград. Премьер также подчеркнула, что возвращение к ситуации, когда перевозили все товары в Калининград — невозможно. «Нет никаких „льготных“ коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из нее никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля», — сказала Шимоните. Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Власти страны объясняли это решение антироссийской санкционной политикой Европейского союза в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины.

Литва согласилась с решением Еврокомиссии разрешить транзит в Калининград, однако только по железной дороге. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. «Еврокомиссия опубликовала в среду разъяснения по санкциям против РФ, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешен при должном контроле» — передают ее слова РИА «Новости». По словам Шимоните, транзит некоторых санкционированных товаров будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области. До тех пор, пока литовские ведомства не установят новые правила на основе разъяснений Еврокомиссии, будет действовать нынешний порядок транзита в Калининград. Премьер также подчеркнула, что возвращение к ситуации, когда перевозили все товары в Калининград — невозможно. «Нет никаких „льготных“ коридоров, которых никогда в Литве и не было, потому что товары в Калининградскую область или из нее никогда не могли следовать без проволочек, таможенных процедур и таможенного контроля», — сказала Шимоните. Литва объявила о прекращении транзита санкционных товаров в Калининград 18 июня. Власти страны объясняли это решение антироссийской санкционной политикой Европейского союза в связи с началом специальной операции РФ по демилитаризации Украины.