Кондуктор в ЯНАО пытался выгнать бабушку из-за проездного билета

Бабушку пытались высадить из-за забытого дома проездного билета Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Кондуктор в Новом Уренгое (ЯНАО) пытался высадить бабушку из-за проездного билета, который она забыла дома. Как сообщила очевидец события в соцсети «ВКонтакте», кондуктор по этой причине чуть не подралась с женщиной пожилого возраста.

«На днях я ехала в общественном транспорте и стала свидетелем, как кондуктор высаживала пожилую женщину из-за того, что бабушка забыла проездной дома. Я, конечно, заступилась за нее, но меня кондуктор не слышала. Кондуктор чуть ли не подралась с ней. Скажите пожалуйста, куда делась человечность? Я просто в шоке от увиденного», — написала Лиана Литвинова в группе ГОРОРО | Новый Уренгой.

Горожане в комментариях были также удивлены таким отношением к пожилому человеку. «И никто из пассажиров не предложил заплатить за пожилую женщину? Действительно, куда делась человечность?» — отметила Ольга Кондалинцева. «Обычно молча плачу за пожилых или детей, у кого недостаточно денег. Водители и кондукторы всегда не довольны таким пассажирам, конечно», — добавила пользователь с ником «Сим Карта».

Агентство направило запрос в Муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта для выяснения причин. На момент публикации ответа не поступило.