13 июля 2022

Кондуктор в ЯНАО пытался выгнать бабушку из-за проездного билета

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, кондуктор, оплата проезда, рука с монетами, деньги в руках
Бабушку пытались высадить из-за забытого дома проездного билета Фото:

Кондуктор в Новом Уренгое (ЯНАО) пытался высадить бабушку из-за проездного билета, который она забыла дома. Как сообщила очевидец события в соцсети «ВКонтакте», кондуктор по этой причине чуть не подралась с женщиной пожилого возраста.

«На днях я ехала в общественном транспорте и стала свидетелем, как кондуктор высаживала пожилую женщину из-за того, что бабушка забыла проездной дома. Я, конечно, заступилась за нее, но меня кондуктор не слышала. Кондуктор чуть ли не подралась с ней. Скажите пожалуйста, куда делась человечность? Я просто в шоке от увиденного», — написала Лиана Литвинова в группе ГОРОРО | Новый Уренгой.

Горожане в комментариях были также удивлены таким отношением к пожилому человеку. «И никто из пассажиров не предложил заплатить за пожилую женщину? Действительно, куда делась человечность?» — отметила Ольга Кондалинцева. «Обычно молча плачу за пожилых или детей, у кого недостаточно денег. Водители и кондукторы всегда не довольны таким пассажирам, конечно», — добавила пользователь с ником «Сим Карта».

Агентство направило запрос в Муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта для выяснения причин. На момент публикации ответа не поступило.

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Кондуктор в Новом Уренгое (ЯНАО) пытался высадить бабушку из-за проездного билета, который она забыла дома. Как сообщила очевидец события в соцсети «ВКонтакте», кондуктор по этой причине чуть не подралась с женщиной пожилого возраста. «На днях я ехала в общественном транспорте и стала свидетелем, как кондуктор высаживала пожилую женщину из-за того, что бабушка забыла проездной дома. Я, конечно, заступилась за нее, но меня кондуктор не слышала. Кондуктор чуть ли не подралась с ней. Скажите пожалуйста, куда делась человечность? Я просто в шоке от увиденного», — написала Лиана Литвинова в группе ГОРОРО | Новый Уренгой. Горожане в комментариях были также удивлены таким отношением к пожилому человеку. «И никто из пассажиров не предложил заплатить за пожилую женщину? Действительно, куда делась человечность?» — отметила Ольга Кондалинцева. «Обычно молча плачу за пожилых или детей, у кого недостаточно денег. Водители и кондукторы всегда не довольны таким пассажирам, конечно», — добавила пользователь с ником «Сим Карта». Агентство направило запрос в Муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта для выяснения причин. На момент публикации ответа не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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