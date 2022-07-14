Появились подробности обнаружения убитого в Перми бизнесмена. «Был в заведенной машине»

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Застреленного предпринимателя нашли в машине Фото:

Жители домов, рядом с которыми было найдено тело застреленного пермского предпринимателя, рассказали URA.RU, при каких обстоятельствах был обнаружен убитый. Тело пермяка было найдено в его Porsche 13 июля.

«Сначала заметили стоящую машину, которая была заведена. Через несколько часов прохожие заметили, что машина все еще заведенная, а внутри на водительском сидении мужчина. Заподозрив что-то неладное, жители вызвали полицию», — рассказала URA.RU жительница одного из соседних домов. По неподтвержденным данным, убитым является ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений предприниматель.

По словам местных жителей, следователи и криминалисты работали на месте преступления до позднего вечера. В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сейчас проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало о том, что была установлена личность убитого мужчины. По неподтвержденным данным, это 42-летний пермский предприниматель Евгений Иванов.

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Жители домов, рядом с которыми было найдено тело застреленного пермского предпринимателя, рассказали URA.RU, при каких обстоятельствах был обнаружен убитый. Тело пермяка было найдено в его Porsche 13 июля. «Сначала заметили стоящую машину, которая была заведена. Через несколько часов прохожие заметили, что машина все еще заведенная, а внутри на водительском сидении мужчина. Заподозрив что-то неладное, жители вызвали полицию», — рассказала URA.RU жительница одного из соседних домов. По неподтвержденным данным, убитым является ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений предприниматель. По словам местных жителей, следователи и криминалисты работали на месте преступления до позднего вечера. В СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сейчас проводятся необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало о том, что была установлена личность убитого мужчины. По неподтвержденным данным, это 42-летний пермский предприниматель Евгений Иванов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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