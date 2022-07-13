13 июля 2022

Тюменские власти скинули цену на ненужный культурный объект

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Силиверстова и Брандта, Комсомольская, 6. Тюмень, памятник архитектуры, дом, силиверстов и брандт
Памятник истории продают на 26% дешевле из-за его невостребованности Фото:

Правительство Тюменской области снизило цену на памятник истории — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта, который безрезультатно пытались продать уже шесть раз. Информация представлена в карточке лота на торгах. Ранее дом стоил почти 17 млн рублей, теперь же — на 26% меньше.

«Здание: объект культурного наследия регионального значения „Дом С. Г.Селеверстова — Л.Х. Брандта“, 1905 года. Начальная цена: 12 549 000 рублей. В течение года, предшествующего дате торгов, проведено шесть конкурсов, которые признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие», — говорится в информации о лоте.

В последний раз памятник истории пытались продать за 16 962 000. Таким образом, его новая цена на 26% ниже.

Как ранее писало URA.RU, выставленный на приватизацию дом — самый большой в застройке старого купеческого квартала Тюмени. Его отличает уникальная архитектура и резной декор. Вместе со зданием на Комсомольской, 6 продается и земельный участок под ним.

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Правительство Тюменской области снизило цену на памятник истории — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта, который безрезультатно пытались продать уже шесть раз. Информация представлена в карточке лота на торгах. Ранее дом стоил почти 17 млн рублей, теперь же — на 26% меньше. «Здание: объект культурного наследия регионального значения „Дом С. Г.Селеверстова — Л.Х. Брандта“, 1905 года. Начальная цена: 12 549 000 рублей. В течение года, предшествующего дате торгов, проведено шесть конкурсов, которые признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие», — говорится в информации о лоте. В последний раз памятник истории пытались продать за 16 962 000. Таким образом, его новая цена на 26% ниже. Как ранее писало URA.RU, выставленный на приватизацию дом — самый большой в застройке старого купеческого квартала Тюмени. Его отличает уникальная архитектура и резной декор. Вместе со зданием на Комсомольской, 6 продается и земельный участок под ним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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